Mali: Le reggaeman ivoirien Fadal Dey appelle à la libération de l'animateur radio Ras Bath

Au Mali, Mohamed Youssouf Bathily, alias Ras Bath, est en prison depuis le 28 mars 2023. L'activiste et animateur radio, condamné à 18 mois de prison pour « atteinte au crédit de l'État » a été néanmoins maintenu en détention. Aujourd'hui, c'est une personnalité ivoirienne de premier plan qui lui apporte son soutien. Le chanteur de reggae Fadal Dey vient en effet de diffuser une nouvelle chanson dans laquelle il rappelle les grands principes de la démocratie et appelle à la libération de Ras Bath.

La force et les valeurs de la communauté du reggae. C'est cette musique qui crée la connexion entre Ras Bath qui en jouait à la radio et Fadal Dey qui a découvert récemment l'histoire du militant malien.

« Ras Bath, je ne le connais pas personnellement. J'ai découvert son histoire sur des audios radio, sur les réseaux sociaux et j'ai vu l'énorme travail qu'il abat pour sensibiliser les populations, témoigne Fadal Dey, au micro de Guillaume Thibault, du service Afrique de RFI. Ça m'a vraiment touché et j'ai décidé de varier un peu les consciences pour demander sa libération. »

« Si les droits de l'homme sont respectés, l'Afrique sera respectée »

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Comment peut-on enfermer ceux qui se battent pour les droits ?, s'interroge Fadal Dey. Il rappelle, avec justesse, que Ras Bath n'a fait qu'informer les peuples et que son aura dépasse aujourd'hui le Mali.

« Vous voyez, il y en a même qui ne savent même pas ce que c'est que le droit de l'homme. Voici un monsieur qui est instruit, qui va vers les gens, qui leur explique leurs droits. Ras Bath dit : "Si les droits de l'homme sont respectés comme il se doit en Afrique, l'Afrique sera respectée, écoutée et l'Afrique va se développer". »