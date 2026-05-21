Afrique de l'Ouest: Le Burkina Faso obtient 50 milliards de FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA

20 Mai 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Dans le but de financer son budget 2026, l'Etat du Burkina Faso a obtenu ce mercredi 20 mai 2026 auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 50 milliards FCFA à la suite de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication la somme globale de 50 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales s'est élevé à 100,097 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 220,20%.

Le montant des soumissions retenu est de 50 milliards de FCFA (exclusivement pris sur les obligations) et celui rejeté à 50,097 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 49,95%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,32% pour les obligations de 3 ans, 7,46% pour celles de 5 ans et 7,47% pour celles de 7ans.

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Le Trésor Public burkinabé entend rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 21 mai 2029 pour celles de 3 ans, au 21 mai 2031 pour celles de 5 ans et au 21 mai 2033 pour celles de 7 ans. Le paiement des intérêts se fera par an sur la base d'un taux de 6 % pour les obligations de 3 ans, 6,20% pour celles de 5 ans et 6,40% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.

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