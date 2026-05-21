Afrique de l'Ouest: Le Burkina Faso obtient 50 milliards de FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA

Dans le but de financer son budget 2026, l'Etat du Burkina Faso a obtenu ce mercredi 20 mai 2026 auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 50 milliards FCFA à la suite de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication la somme globale de 50 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales s'est élevé à 100,097 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 220,20%.

Le montant des soumissions retenu est de 50 milliards de FCFA (exclusivement pris sur les obligations) et celui rejeté à 50,097 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 49,95%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,32% pour les obligations de 3 ans, 7,46% pour celles de 5 ans et 7,47% pour celles de 7ans.

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Le Trésor Public burkinabé entend rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 21 mai 2029 pour celles de 3 ans, au 21 mai 2031 pour celles de 5 ans et au 21 mai 2033 pour celles de 7 ans. Le paiement des intérêts se fera par an sur la base d'un taux de 6 % pour les obligations de 3 ans, 6,20% pour celles de 5 ans et 6,40% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.