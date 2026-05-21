Sénégal: BRVM - Poursuite de l'embellie des indices phares de la Bourse ce mercredi 20 mai 2026

L'embellie des indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) notée depuis plusieurs séances de cotation, s'est poursuivie lors de la séance de cotation de ce mercredi 20 mai 2026.

C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a progressé de 0,50% à 418,16 points contre 416,07 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre une hausse de 0,18% à 196,75 points contre 196,40 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige s'est accru de 0,39% à 162,78 points contre 162,14 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a progressé de 0,96% à 294,42 points contre 291,63points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,50% à 161,45 points contre 160,64 points la veille.

Quant à la valeur des transactions, elle s'est établie à 1,697 milliard de FCFA contre 1,620 milliard de FCFA le 19 mai 2026.

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De son côté, la capitalisation du marché des actions, est passée de 16 028,165 milliards de FCFA la veille à 16 109,021 milliards FCFA ce mercredi 20 mai 2026, soit une augmentation de 80,856 milliards.

Celle du marché des obligations connait, de son côté, une hausse de 3,833 milliards, à 12 044,826 milliards FCFA contre 12 040,993 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée pour la seconde journée consécutive NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 7,19% à 17 900 FCFA) suivie respectivement par les titres BOA Niger (plus 6,34% 3 690 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,67% à 2 980 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 4,32% à 3 500 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 4,08% à 2 295 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 4,76% 3 800 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 3,51% 1 650 FCFA), Société de Caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (moins 3,36% à 7 200 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 2,06% à 1 900 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 1,95% à 1 760 FCFA).