Cote d'Ivoire: SYSANEV - L'OIC met à la disposition des opérateurs économiques un outil moderne d'aide à la décision

L'Office ivoirien des chargeurs (Oic) a procédé, ce 19 mai 2026, à la Maison de l'entreprise du Plateau, au lancement officiel du Système d'analyse et d'évaluation des opérations d'importation (Sysanev).

Ce nouveau système d'analyse se présente comme un espace d'intelligence économique conçu pour accompagner les opérateurs économiques, notamment les importateurs, les commissionnaires en douane, les institutions publiques, les banques ainsi que les organismes de régulation, afin de leur permettre de mieux maîtriser les rouages du système d'importation.

À travers cette plateforme, l'Oic entend renforcer la performance, la transparence et la conformité des opérations d'importation en Côte d'Ivoire.

Le directeur général de l'Oic, Issoufou Sidibé, a indiqué que cette initiative vise à permettre aux chargeurs, notamment les importateurs, de « réceptionner leurs marchandises et gérer leur chaîne logistique de manière efficiente et rentable ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans un contexte international marqué par la fluctuation des coûts de la chaîne logistique et la complexité croissante des échanges commerciaux, l'Oic apporte, selon son directeur général, « une réponse concrète et innovante à travers ce système d'analyse et d'évaluation des coûts d'importation ».

Le Sysanev permettra ainsi de mieux maîtriser les coûts d'importation, de renforcer la transparence des informations, d'améliorer la prise de décision et de soutenir les stratégies d'approvisionnement des entreprises.

L'ambition de l'Oic est de faire de cet outil une référence nationale et régionale en matière d'analyse et d'anticipation des coûts liés à l'importation des marchandises.

Pour Touré Baba, directeur du Commerce extérieur et représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Ibrahim Kalil Konaté, le Sysanev constitue une véritable application d'anticipation. « Avec le Sysanev, vous n'aurez pas de surprise », a-t-il déclaré.

Selon lui, l'Oic met ainsi à la disposition des opérateurs économiques un « instrument moderne d'aide à la décision », capable d'anticiper les coûts d'importation et d'améliorer considérablement les opérations du commerce extérieur.

Cet outil permettra notamment une meilleure planification financière pour les entreprises, une réduction des risques liés aux variations des coûts, une amélioration de la compétitivité des importateurs ainsi qu'une optimisation stratégique des approvisionnements.

Touré Baba a conclu ses propos en réaffirmant l'engagement du ministre à contribuer, de manière continue, à toutes les réformes innovantes visant à améliorer l'environnement des affaires du secteur placé sous sa tutelle.

À travers cette application, l'Office ivoirien des chargeurs confirme sa volonté de se positionner comme un acteur stratégique au service de la performance économique nationale, de la transparence et de l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire.

Toujours dans l'ambition de modernisation de la chaîne logistique et de transformation structurelle de l'écosystème du commerce extérieur, Koné Dioman, représentant le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, a affirmé, en conclusion de la cérémonie, que le transport et la logistique constituent désormais des « instruments de compétitivité nationale, des leviers de souveraineté économique et des facteurs déterminants d'attractivité pour les investisseurs internationaux ».

Cette plateforme permettra ainsi de « renforcer la fluidité portuaire, l'efficacité des chaînes d'approvisionnement, la prévisibilité des opérations de transit et la rationalisation des coûts sur les corridors de transport. Elle traduit clairement l'ambition du Chef de l'État, qui est de bâtir un environnement logistique moderne, intégré, digitalisé et compétitif, capable d'accompagner durablement la croissance économique du pays », a rappelé le représentant du ministre.

Amadou Koné, à travers son représentant, a également déclaré son entière disponibilité à accompagner toutes les initiatives permettant de renforcer la compétitivité logistique en Côte d'Ivoire.