Cote d'Ivoire: Protection des mineurs en ligne - La HACA et Meta engagent la réflexion

La Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca), en partenariat avec Meta, a organisé, le mercredi 13 mai 2026, au Plateau, une table ronde multipartite consacrée à la protection des mineurs en ligne en Côte d'Ivoire.

Cette rencontre de haut niveau a mobilisé plusieurs acteurs institutionnels et professionnels autour des enjeux liés à la sécurité des enfants dans l'espace numérique.

Ont pris part aux échanges des autorités administratives, notamment des représentants de ministères, des organisations internationales, des acteurs de la société civile, des experts du numérique et des professionnels des médias.

À l'ouverture des travaux, Balkissa Idé Siddo a présenté les objectifs de cette table ronde ainsi que les dispositifs et engagements développés par Meta en matière de protection des mineurs sur les réseaux sociaux.

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René Bourgoin a, pour sa part, insisté sur l'urgence de « bâtir un environnement numérique plus sûr pour les enfants et les adolescents ». Il a par ailleurs souligné la nécessité d'une synergie d'actions entre les pouvoirs publics, les autorités de régulation, les plateformes numériques et les familles, en vue de promouvoir des programmes consensuels d'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique (Emi-Cn).

Au cours des échanges, plusieurs thématiques majeures ont été abordées, notamment le cadre global de protection de l'enfant en Côte d'Ivoire, les tendances numériques et leurs impacts sur la jeunesse africaine, les outils de protection développés par les plateformes numériques, la question de la protection des données personnelles des mineurs, ainsi que le cadre légal ivoirien relatif à la régulation des contenus et à la sécurité des enfants en ligne.

Les travaux se sont achevés par un panel interactif avec les différentes parties prenantes. Cette session a permis aux participants de partager des expériences et des propositions concrètes pour renforcer la protection des mineurs dans l'univers numérique.