Soudan: Examen de la coopération économique Soudano-turque

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a tenu un sommet bilatéral avec le vice-président turc, Cevdet Yilmaz, en présence des ministres de l'Agriculture des deux pays.

La rencontre s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement soudanais pour renforcer ses relations extérieures avec les nations soeurs et amies et développer la coopération économique et au développement afin de soutenir la stabilité, la reconstruction et la croissance économique.

La réunion a porté sur les moyens de développer les relations bilatérales dans les secteurs économique et de l'investissement, ainsi que sur le soutien aux efforts de reconstruction du Soudan et le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays.

À l'issue du sommet bilatéral, le Premier ministre et le vice-président turc ont participé aux entretiens ministériels conjoints.

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Au cours de ces entretiens, la partie turque a réaffirmé le soutien indéfectible de la Turquie à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Soudan, ainsi que son soutien aux institutions étatiques soudanaises légitimes.

La Turquie a réaffirmé son engagement à fournir une aide humanitaire et des services par l'intermédiaire de ses institutions présentes au Soudan, notamment l'ambassade de Turquie à Port-Soudan, l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), la Ziraat Bank et Turkish Airlines.

Les deux parties ont également évoqué l'évolution de la situation politique et humanitaire au Soudan, insistant sur la nécessité d'une représentation du gouvernement soudanais dans toutes les initiatives et tous les processus relatifs aux affaires soudanaises.

Ils ont par ailleurs souligné l'importance de soutenir les efforts de paix, de mettre fin à la guerre et de créer les conditions nécessaires à la reconstruction et au développement.

Les discussions ont porté en détail sur les opportunités de coopération économique et d'investissement, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des mines, des infrastructures, des ports, des transports et de la logistique.L'accent a été mis sur l'importance de passer des accords de principe à leur mise en oeuvre concrète à travers des mécanismes de suivi conjoints et à des échéanciers précis.

Les discussions ont également porté sur plusieurs grands projets stratégiques, dont le projet Zadi (1), les projets agricoles de Gezira, Rahad et Hawad, ainsi que sur la coopération dans les secteurs du pétrole, des mines, de l'électricité, des énergies renouvelables et de la gomme arabique.

Par ailleurs, le projet « Un million de logements productifs pour les jeunes » a été abordé, ainsi que la coopération en matière de formation, de renforcement des capacités, de transformation numérique et de mise à profit de l'expérience turque en matière d'administration électronique, de gestion des ressources et de développement des infrastructures.

Il a également été convenu d'activer des mécanismes de suivi conjoints entre les deux parties et d'élaborer une feuille de route opérationnelle pour les projets prioritaires.

L'accent a été mis sur l'importance de tenir prochainement le Forum d'affaires soudano-turc et de faciliter la circulation des hommes d'affaires et des investissements entre les deux pays.

Il convient de noter que la délégation soudanaise participant aux discussions conjointes comprenait le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, le ministre de l'Énergie, le ministre des Mines, le représentant spécial du Premier ministre, M. Al-Hussein Al-Khalifa Al-Siddiq Al-Hafyan, le conseiller du Premier ministre, M. Nizar Abdullah Mohammed, et l'ambassadeur de la République du Soudan à Ankara.

La délégation turque comprenait le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, le ministre de l'Agriculture et des Forêts, le vice-ministre du Trésor et des Finances, le vice-ministre du Commerce et plusieurs représentants de ministères turcs.