Soudan: Le premier Ministre rencontre le Président Turc

Le Premier ministre Dr Kamil Idris, a rencontré le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, en présence du vice-président turc et des ministres des Affaires économiques des deux pays.

La réunion a porté sur les relations bilatérales.

Le président Erdoğan a accueilli la délégation gouvernementale soudanaise réaffirmant le soutien d'Ankara à la stabilité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Soudan.

Il a également transmis ses salutations au lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil de souveraineté.

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Le président turc s'est félicité de la reprise des réunions du comité économique conjoint entre les deux pays exprimant la volonté de la Turquie de partager son expertise dans les domaines des énergies propres, des infrastructures, de l'agriculture et des projets communs.

Le Premier ministre, lDr Kamil Idris, au nom du président du Conseil de souveraineté, du gouvernement soudanais et du peuple soudanais, a exprimé sa gratitude à la Turquie - son président, son gouvernement et son peuple - pour son soutien indéfectible au Soudan sur tous les sujets, soulignant que la Turquie est un partenaire stratégique du Soudan.

Le Premier ministre a invité les secteurs privés turc et soudanais à s'engager dans des partenariats directs pour des projets d'investissement et de reconstruction au Soudan. insistant sur la nécessité de poursuivre les travaux du comité économique bilatéral et d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de ses recommandations afin de servir les intérêts des deux pays et de leurs peuples frères.