Soudan: Le président de CST décerne à l'ambassadeur saoudien l'Ordre du Nil, première classe

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré aujourd'hui, dans son bureau l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Soudan, Ali bin Hassan Jaafar, à l'occasion de la fin de son mandat en présence de l'ambassadeur Muawiya Osman Khalid, sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

L'entretien a passé en revue le progrès des relations bilatérales entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer et de les développer dans l'intérêt commun des deux peuples, en soulignant l'importance d'élargir ces relations vers des larges perspectives de coopération conjointe.

Le président du Conseil de souveraineté a remis à l'ambassadeur saoudien l'Ordre du Nil, première classe, en reconnaissance de son rôle déterminant dans le renforcement des liens de fraternité et des relations bilatérales, profondément enracinées.

Al-Burhan a exprimé la profonde gratitude du Soudan pour le soutien apporté par les dirigeants saoudiens aux institutions nationales soudanaises au sein de diverses instances régionales et internationales.

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De son côté, l'ambassadeur Ali bin Hassan Jaafar s'est dit fier de cette haute distinction remerciant le gouvernement et le peuple soudanais pour leur coopération et les facilités dont il a bénéficié durant son mandat.