Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour les Directeurs Généraux des principales administrations intervenant dans le domaine des recettes publiques, ainsi que le Maire de Libreville.

Etaient présents entre autres les Directeurs Généraux de l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA), de l'Agence Gabonaise de Normalisation (AGANOR), de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation (DGCC), de la Direction Générale du Commerce, de l'Institut d'Hygiène Publique et d'Assainissement (IHPA), de la Direction Générale de la Circulation Routière, de la Direction Générale de l'Élevage, de la Direction Générale de l'Environnement, de la Direction Générale des Forêts et de la Direction Générale des Industries, tous accompagnés de ĺeurs financiers.

Face à l'extension du phénomène de la parafiscalité au sein de certaines administrations publiques, le Chef de l'Etat a relevé les pratiques, notamment, les prélèvements excessifs imposés aux opérateurs économiques, l'opacité dans la traçabilité des recettes, l'absence de coordination entre les services intervenants.

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A cet effet, le Président de la République a arrêté les mesures suivantes à savoir : l'instauration d'une transparence totale dans les opérations de prélèvement, encadrée par un texte qui devra figurer dans la loi de finances et faire l'objet d'une publication officielle, ainsi que la suppression de tous les prélèvements illégaux ; la centralisation des recettes au Trésor public, désormais unique collecteur , la fin des doublons par le regroupement des missions redondantes autour d'un seul organisme par mission, la mise en place immédiate, par le Gouvernement, d'un service unique de coordination des contrôles auprès des opérateurs économiques.

Les responsables présents ont également été instruits d'élaborer un cadre d'intervention conjointe en vue d'accélérer la digitalisation des systèmes de paiement des recettes publiques, dont le Trésor public sera le dépositaire unique. Ces orientations s'inscrivent dans la vision du Président de la République, la modernisation de l'administration publique et l'optimisation de la gestion des recettes de l'Etat.