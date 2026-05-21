Gabon: Le diplomate japonais au cabinet du ministre de l'Intérieur

Le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation Adrien Nguema Mba a reçu le lundi 18 mai 2026, l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotenciaire du Japon au Gabon avec qui, il a évoqué plusieurs axes de Coopération en rapport avec son département ministériel.

Avec S.E Ando Yoshio, Adrien Nguema Mba a échangé autour de trois pans portés par le Ministère de l'intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation, en sollicitant l'appui du pays du soleil levant dans la formation des Forces de Police Nationale, son expertise en matière de Protection Civile et de la Décentralisation. Il faut rappeler que le Gabon et le Japon ont une vieille Coopération datant des années 60. Elle s'est bonifiée et devenue multisectotielle à travers la JICA, l'Agence Japonaise de Coopération Internationale.