Gabon: Edward Kalajzic reçu en audience au cabinet de la ministre du Tourisme

Libreville, le mercredi 20 mai 2026, le Ministre du Tourisme Durable et de l'Artisanat, Pr Marcelle Ibinga épse Itsitsa, a reçu en audience une délégation de la coentreprise minière chargée du développement du gisement de fer géant de Bélinga, Ivindo Iron conduite par son Directeur Général Monsieur, Edward Kalajzic.

Les échanges ont porté sur le partenariat relatif à l'occupation de l'hôtel Belinga à Makokou pour l'hébergement des employés de passage de l'entreprise, à compter de septembre 2026 pour une durée d'un an. Cette collaboration traduit la volonté commune de soutenir la dynamique économique locale tout en valorisant les infrastructures hôtelières nationales