Tunisie: Climat - Le pays rehausse son ambition de réduction de l'intensité carbone à 62%, d'ici 2035

Tunis — La Tunisie ambitionne de réduire l'intensité carbone de son économie de 46,4 % à l'horizon 2030 et de 62 % d'ici 2035, par rapport à l'année de référence 2010. Ces objectifs figurent dans la troisième "Contribution déterminée au niveau national de la Tunisie" (CDN 3.0), présentée, la semaine dernière, aux multi-acteurs du climat en Tunisie.

Cette nouvelle feuille de route, soumise au secrétariat de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatique (UNFCCC) au mois de septembre 2025, s'inscrit dans la continuité des engagements pris dans la CDN initiale de 2015 et sa version actualisée de 2021.

La CDN 3.0 constitue une étape majeure visant à accélérer la décarbonation de l'économie tunisienne, à aligner le pays sur une trajectoire de neutralité carbone à l'horizon 2050 et à renforcer sa résilience face aux changements climatiques. Elle traduit la volonté des autorités de mettre en oeuvre une politique climatique ambitieuse, transparente, équitable et inclusive.

Dans les précédentes contributions, la Tunisie s'était engagée à réduire l'intensité carbone de 41 % dans la CDN de 2015, puis de 45 % dans celle de 2021, à l'horizon 2030. Les nouveaux objectifs du pays marquent une hausse de l'ambition climatique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le document souligne également une augmentation de la part des objectifs inconditionnels dans l'effort global de réduction de l'intensité carbone, celle-ci passant de 27 % en 2030 à 31 % en 2035.

Pour la première fois, la CDN 3.0 prévoit aussi une baisse absolue des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES), estimée à 34 % en 2035 par rapport à 2010. Une orientation qui, selon le document, "confirme la volonté de la Tunisie de renforcer son ambition climatique et de parvenir à un découplage absolu et durable entre croissance économique et évolution des émissions de GES".

Dans cette perspective, les émissions de GES par habitant devraient reculer à 1,77 tonne équivalent CO₂ (téCO₂) en 2035, contre 2,55 téCO₂ en 2010, soit une diminution globale de 31 %.

Cette révision à la hausse des objectifs d'atténuation repose principalement sur l'accélération de la transition énergétique, à travers le renforcement des politiques d'efficacité énergétique et le déploiement massif des énergies renouvelables dans la production d'électricité.

Le gouvernement tunisien a adopté, en 2023, une stratégie énergétique visant à porter la part des énergies renouvelables à au moins 50 % du mix électrique national à l'horizon 2035.

Selon le document, la mise en oeuvre du volet atténuation de la CDN 3.0 nécessitera environ 25 milliards de dollars sur la période 2026-2035, soit 47 % des besoins financiers totaux de cette stratégie climatique.

Ces financements serviront à soutenir des actions dans plusieurs secteurs émetteurs, notamment l'énergie, les déchets solides et liquides, les procédés industriels, ainsi que les activités liées à l'agriculture, aux forêts et à l'affectation des terres.

Le secteur énergétique concentrera toutefois l'essentiel des investissements, avec 87 % des besoins du volet atténuation.

Le scénario énergétique retenu dans la CDN 3.0 mise sur une accélération de la transition énergétique et sur l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050, notamment grâce au renforcement de l'efficacité énergétique, au développement massif des énergies renouvelables et au recours à des infrastructures énergétiques durables.

Dans ce cadre, les émissions de GES du secteur de l'énergie devraient passer de 30,7 millions de tonnes équivalent CO₂ (MtéCO₂) en 2010 à 22,6 MtéCO₂ en 2035, soit une baisse d'environ 26 %.