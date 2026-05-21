Burkina Faso: Conseil d'Etat - L'institution se fait mieux connaitre

Le Conseil d'État a organisé, le mercredi 20 mai 2026, à Tenkodogo, une conférence publique pour mieux se faire connaitre.

Le Conseil d'État veut mieux se faire connaitre des populations ainsi que ses missions. À cet effet, il a organisé, le mercredi 20 mai 2026, à Tenkodogo, une conférence publique. Selon les organisateurs, cette conférence rentre dans le cadre d'une tournée annuelle qu'il effectue à travers le Burkina Faso chaque année. Et cette année, les régions du Nakambé et du Nando ont été choisies pour abriter la présente édition. L'objectif est de permettre aux participants de s'approprier réellement des procédures de la justice administrative et de rapprocher la justice aux citoyens.

Selon le premier président du Conseil d'Etat, Edilbert Somé, l'objectif recherché à travers cette conférence publique dans la région du Nakambé est de rapprocher davantage la justice du justiciable à plusieurs niveaux. D'abord, au plan intellectuel, il s'agit de faire mieux connaître la justice.

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Au plan psychologique, il s'agit de briser la barrière qui existe entre les justiciables et la justice. « Car, comme nous le savons tous, jusqu'aujourd'hui, plusieurs personnes ont plus ou moins peur de la justice », a-t-il signifié. Il a également ajouté qu'il attendait des participants une parfaite compréhension et une levée de la barrière qui existe entre la justice et les citoyens « et que les citoyens connaissent davantage quelles sont les circonstances dans lesquelles ils peuvent saisir le juge administratif ? ».

Selon Anatole Kaboré, magistrat conseiller au Conseil d'Etat et par ailleurs conférencier, cette conférence se fera à travers un exposé afin d'expliquer aux participants la notion de justice administrative. « Nous allons expliquer aux participants, d'abord ce que c'est que la justice administrative. Parce que, lorsqu'on parle de justice, les gens voient la justice ordinaire qui tranche des questions de vol, de meurtre, de crédit... Mais ici, il s'agit de leur faire comprendre que la justice a un volet qui s'occupe des différends ou malentendus qui existent entre l'administration et les administrés », a-t-il clarifié. À travers cette conférence, le Conseil d'Etat a réaffirmé sa volonté de rapprocher la justice du justiciable.