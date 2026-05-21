Afrique de l'Ouest: Académie africaine des sciences - Balla Diop Ngom élu vice-président pour l'Afrique de l'ouest

Dakar — Le professeur Balla Diop Ngom, enseignant à la Faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar a été élu vice-président pour l'Afrique de l'Ouest de l'Académie africaine des sciences, pour un mandat de trois ans (2026-2029), a appris l'APS de source officielle.

Dans un communiqué rendu public, l'UCAD et la communauté scientifique africaine ont salué l'élection du professeur Balla Diop Ngom au poste de vice-président pour la région Afrique de l'Ouest du conseil de gouvernance de l'Académie africaine des sciences.

Cette distinction constitue une "reconnaissance continentale" de l'engagement du chercheur sénégalais en faveur de l'excellence académique, du développement de la recherche scientifique, de l'innovation ainsi que de la coopération scientifique internationale, selon le texte.

La même source souligne que cette élection "honore également l'expertise scientifique sénégalaise et ouest-africaine" au sein de l'une des principales institutions scientifiques du continent africain.

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L'UCAD a adressé "ses félicitations au professeur Balla Diop Ngom, en lui souhaitant plein succès dans l'accomplissement de sa mission au service de la science, de l'enseignement supérieur et du développement durable en Afrique".

Ce mandat va insister d'abord sur la reconnaissance de l'excellence par le biais des programmes de bourses et de récompenses très prestigieux de l'Académie africaine des science et à fournir ensuite des fonctions de conseil et de réflexion pour façonner les stratégies et politiques de la science, de la technologie et de l'innovation en Afrique.

Enfin le mandat permettra de mettre en oeuvre des programmes clés de science, technologie et innovation pour relever les défis de développement de l'Afrique.

Les projets de l'Académie se concentrent sur cinq domaines stratégiques : environnement et changement climatique, santé et bien-être, sciences naturelles, politique et gouvernance et sciences sociales et humaines.