Afrique de l'Ouest: Un programme ouest-africain sensibilise des journalistes économiques à la sécurité alimentaire

Dakar — Le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest (PRSA) a tenu une session d'information destinée à mieux faire comprendre les enjeux de la souveraineté alimentaire aux membres du Collectif des journalistes économiques du Sénégal (COJES), mercredi, à Dakar.

Le PRSA est mis en oeuvre avec un financement de 130 milliards de francs CFA. Sa durée d'exécution est de six ans.

L'un de ses objectifs est d'aménager des fermes agricoles d'une superficie globale de 1 000 hectares destinées aux coopératives agricoles. Il veut en même temps promouvoir "une agriculture moderne, performante et créatrice d'emplois".

"La réussite d'un programme de cette envergure ne dépend pas uniquement des investissements réalisés. Elle repose également sur la capacité des populations à comprendre les objectifs du programme et les opportunités qu'il offre", a souligné son coordonnateur, Mouhamadou Lamine Dia.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les médias ont un rôle fondamental à jouer dans la compréhension des programmes et de leurs objectifs, selon M. Dia.

"Par votre travail quotidien d'information, d'éducation et de sensibilisation, vous aidez à rapprocher les politiques publiques de leurs bénéficiaires et à permettre aux populations de mieux comprendre la sécurité alimentaire, l'agriculture, l'élevage et la résilience au changement climatique", a-t-il dit en s'adressant aux membres du COJES.

D'après son coordonnateur, le PRSA considère les médias comme de "véritables partenaires stratégiques".

Pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire du Sénégal, "aucune institution ne peut agir seule. La mobilisation doit être collective", a soutenu Mouhamadou Lamine Dia.

La conjugaison des efforts est d'autant plus nécessaire que "le changement climatique, les tensions sur les marchés internationaux et les crises économiques exercent une forte pression sur les systèmes de production agricole et alimentaire de nos pays", a souligné M. Dia.

Il devient dès lors indispensable, selon lui, de renforcer les capacités de production, de "sécuriser" les revenus des producteurs et de faire émerger des systèmes alimentaires résilients. "C'est justement pour répondre à ces enjeux que le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest est mis en oeuvre."

"Nous saluons cette initiative, qui témoigne d'une volonté claire de doter les journalistes économiques d'éléments d'analyse techniques, fiables et contextualisés", a dit le président du COJES, Dialigué Faye.

"Cet atelier est une précieuse opportunité pour nous. Il nous permet de mieux comprendre le PRSA", a-t-il ajouté.