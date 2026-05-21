Sénégal: Kaolack - Des concertations régionales sur les états généraux de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme

Kaolack — L'adjoint au gouverneur de Kaolack (centre), Mamadou Habib Kamara, a procédé mercredi au lancement officiel des concertations régionales des états généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme, en présence de plusieurs acteurs, a constaté l'APS.

"Cette rencontre constitue un cadre privilégié d'échanges, de partage d'expériences et de formulation de propositions concrètes, en vue de bâtir une vision renouvelée, ambitieuse pour ces trois secteurs stratégiques. Elle traduit également la volonté des pouvoirs publics de promouvoir une démarche inclusive, fondée sur l'écoute des acteurs à la base et la prise en compte des réalités territoriales", a indiqué M. Kamara.

Carrefour commercial historique du bassin arachidier, Kaolack est aussi un espace de brassage culturel remarquable, où cohabitent traditions, expressions artistiques diverses, savoir-faire artisanaux et potentialités touristiques encore insuffisamment exploitées, a-t-il signalé lors de la cérémonie de lancement de ces Etats généraux.

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"Notre région est notamment marquée par l'importance de ses patrimoines religieux, culturel et naturel, avec des localités emblématiques comme Ndiaffate, le Delta du Sine-Saloum à proximité, ainsi que plusieurs espaces de mémoire, de création artistique et de transmission des savoirs traditionnels", a dit M. Kamara.

Il a salué le dynamisme des artisans de la région, qui s'activent dans la transformation, la sculpture, la couture, la teinture ou l'art décoratif, "constituant un levier de création d'emplois et de revenus, notamment pour les jeunes et les femmes".

L'adjoint au gouverneur de Kaolack a par ailleurs relevé une "insuffisance d'infrastructures adaptées, un accès limité aux financements, des difficultés de professionnalisation, la faiblesse des circuits de commercialisation, ainsi que la nécessité de mieux structurer l'offre touristique autour de produits attractifs et durables"'.

"Il est attendu des recommandations et orientations fortes par rapport au développement de ces sous-secteurs au niveau régional et d'avoir des solutions face aux problématiques qui se posent", a dit pour sa part Marie Ndèye Gnilane Diouf, directrice de l'artisanat au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.