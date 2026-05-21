Afrique: Air Sénégal offre des produits alimentaires et des vêtements aux orphelinats d'Oussouye et de Cabrousse

Oussouye — Une délégation de la compagnie nationale Air Sénégal a remis mercredi des dons destinés aux pensionnaires des orphelinats Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus d'Oussouye et de Cabrousse, dans la région de Ziguinchor (sud), dans le cadre du renforcement du partenariat social engagé depuis l'année dernière avec ces deux structures.

Selon Aminatou Bao, chargée des actions sociales et de la communication interne d'Air Sénégal, cette initiative s'inscrit dans "la continuité des actions entreprises depuis l'année dernière", afin d'apporter "soutien et solidarité" aux enfants des pouponnières éloignées de Dakar.

Elle a expliqué que le choix d'Oussouye est motivé par l'attachement de la compagnie nationale à la Casamance - qui réunit les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor - à laquelle Air Sénégal avait consacré son premier vol officiel, mais aussi par la volonté d'aider des structures recevant moins de soutien en comparaison de de celles de la capitale.

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La délégation a remis aux responsables concernés des produits alimentaires, des vêtements, des couches, du matériel de puériculture, des jouets et diverses provisions pour plus de trois millions de francs CFA, en plus des dons collectés en France par l'association Maïmouna et des contributions du personnel de la compagnie.

Une consultation médicale gratuite, assurée par des pédiatres, a également été organisée à l'intention des enfants des deux structures bénéficiaires.

Prenant la parole au nom de la direction générale de la compagnie Air Sénégal, Sokhna Loum, a souligné que cette démarche traduit "la vision sociale" de l'entreprise et son engagement en faveur de la responsabilité sociétale des entreprises.

"Chaque enfant du Sénégal mérite protection, affection, dignité et espoir", a-t-elle déclaré, saluant également l'implication de l'association Maïmouna et du personnel de la compagnie aérienne dans cette oeuvre de solidarité.

La responsable des orphelinats d'Oussouye et Cabrousse, Soeur Marie-Thérèse Kouma, a exprimé sa gratitude envers Air Sénégal et ses partenaires pour cet accompagnement dont va profiter des orphelins, des bébés abandonnés et des enfants issus de familles en difficulté.

Elle a rappelé que les deux structures accueillent des enfants venus de plusieurs régions du Sénégal et même de pays voisins, avant de remercier le directeur général d'Air Sénégal et l'ensemble des membres de l'association pour leur engagement, "à tous les niveaux", en faveur de ces "citoyens de demain".