Burkina Faso: Cadre de concertation régionale public/privé du Kadiogo - Le secteur privé appelé à promouvoir le civisme économique

Le cadre de concertation régionale public/privé de la région du Kadiogo s'est ouvert, le mercredi 20 mai 2026, à Ouagadougou, sur le thème : « Civisme économique et engagement patriotique : rôle du secteur privé dans le processus de la fondation de l'Etat ».

En prélude à la concertation entre le gouvernement et le secteur privé, il est prévu des concertations au niveau de chaque région. C'est dans cet élan que la région du Kadiogo tient son cadre de concertation entre le public et le privé sur le thème : « Civisme économique et engagement patriotique : rôle du secteur privé dans le processus de la fondation de l'État ». Le gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, a ouvert les travaux de cette concertation, le mercredi 20 mai 2026, à Ouagadougou.

Il a déclaré que la rencontre va permettre d'examiner l'état de mise en œuvre des recommandations issues des consultations antérieures, de relever les difficultés et de dégager de nouvelles recommandations qui vont servir de base de réflexion entre l'Etat et le secteur privé. En outre, le gouverneur a fait savoir que la thématique est interpellatrice à plus d'un titre et se décline en deux sous-thèmes. Il a mentionné que le premier est relatif au « civisme, engagement patriotique et implication sur les valeurs fondamentales de l'Etat dans la conduite des affaires : éthique fiscale, lutte contre la fraude, promotion de la traçabilité et participation citoyenne ».

Le second a trait à la « culture du civisme économique et de l'engagement patriotique : levier et dispositif réglementaire et institutionnel dans le cadre de la Révolution progressiste populaire ». De l'avis de M. Bassinga, le thème de la présente édition s'inscrit dans la dynamique nationale impulsée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui appelle à une implication plus forte du secteur privé pour la promotion du civisme, la discipline, la solidarité et l'engagement patriotique. Recenser les préoccupations des acteurs « Dans le contexte actuel marqué par l'affirmation de notre souveraineté économique, chaque acteur économique doit prendre conscience de sa part contributive à la construction de notre Nation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cet effet, le secteur privé est appelé à s'engager aux côtés du gouvernement en vue de l'édification d'une Nation souveraine et prospère, conformément à la vision de la Révolution progressiste populaire », a-t-il lancé. Le 2e vice-président de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Zanga Seydou Sessouma, a ajouté que le thème est également une invite à plus de résilience afin de contribuer davantage au développement de l'économie nationale. « Les concertations de l'édition 2026 serviront également de tribune pour recenser les préoccupations des acteurs du secteur privé, notamment celles susceptibles d'impacter négativement la conduite des affaires au niveau régional et par ricochet national.

Il a dit être convaincu qu'avec la volonté affirmée des plus hautes autorités du pays, les préoccupations exprimées recevront une attention soutenue et que leurs échanges déboucheront sur des propositions concrètes de réformes, d'amélioration et d'actions susceptibles de renforcer durablement le climat des affaires dans la région. Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a affirmé que la région du Kadiogo, riche de son potentiel agricole, humain et culturel, regorge d'opportunités qu'il leur appartient de valoriser ensemble.

« Ces concertations représentent un cadre privilégié pour échanger et proposer des solutions concrètes adaptées aux réalités de notre région », a-t-il soutenu. Maurice Konaté a invité les opérateurs économiques à saisir l'opportunité qui leur est offerte pour faire des propositions pertinentes à même d'endiguer les difficultés rencontrées dans leurs activités quotidiennes. La cérémonie d'ouverture des concertations a été couronnée par la visite des stands d'exposition des produits locaux.