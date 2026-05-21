Angola: Le commandant général de la PN appelle à la formation continue du personnel

Malanje — Le commandant général de la Police Nationale, le commissaire général Francisco Monteiro Ribas, a conseillé mercredi, à Malanje, le renforcement de la formation continue du personnel pour mieux répondre aux cas de mouvements massifs de grands événements prévus pour les prochains mois.

Selon le porte-parole de l'institution, le sous-commissaire Mateus Rodrigues, ces orientations résultent d'une visite de travail de quelques heures dans la province de Malanje, où le commandant général a évalué l'état de préparation des forces opérationnelles, les conditions logistiques, les besoins locaux et la capacité technique de lutte contre la criminalité.

Le porte-parole a déclaré que, en ce qui concerne l'état de préparation des hommes, tout va bien, cependant, du point de vue technique, certaines insuffisances ont été constatées, et le commandant général a conseillé de trouver des solutions pour que les lacunes puissent être comblées le plus rapidement possible. Il a expliqué en outre que, en raison de certaines situations spécifiques enregistrées, Francisco Ribas a émis des lignes directrices et des indications concrètes pour que les forces et les moyens atteignent le plus haut niveau possible.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a indiqué qu'en tant que commandant des forces, le commissaire général cherchait à évaluer l'état moral et mental des troupes et appelait à un esprit de camaraderie, de discipline et d'entraînement constant, afin de maintenir des niveaux élevés et d'être en mesure de répondre à toutes les situations pouvant survenir lors d'événements majeurs. D'autre part, il a déclaré que le commandant a exprimé la satisfaction des dirigeants quant aux indicateurs actuels, considérant que la situation de sécurité publique dans le pays et en particulier à Malanje est calme et stable.

"La situation de sécurité publique dans le pays est stable, mais, comme on le voit à Malanje, Cabinda et Uige, il y a toujours l'une ou l'autre insuffisance qui doit être corrigée et améliorée, c'est pourquoi le commandant général parcourt le pays pour trouver des solutions aux problèmes, en tenant compte des défis qui attendent l'Angola", a-t-il souligné.

Durant son séjour à Malanje, Francisco Monteiro Ribas a eu une réunion de courtoisie avec le gouverneur provincial de Malanje, Marcos Nhunga, avec qui il a discuté des questions liées aux défis de la corporation et l'a informé des mesures concrètes pour renforcer la sécurité publique dans la province. Le commissaire général a visité le commandement provincial de la police nationale, les unités de réaction et de patrouille et la police d'intervention rapide (PIR). Outre Malanje, le commissaire général a également visité les provinces de Cabinda et Uíge et se rendra ensuite dans l'est du pays.