Angola: Les échanges commerciaux entre le pays et la France atteignent deux milliards d'euros en 2025

Luanda — Les échanges commerciaux entre l'Angola et la France ont atteint près de deux milliards d'euros en 2025, dominés principalement par le secteur pétrolier, a indiqué mercredi à Luanda l'ambassadrice de France en Angola, Sophie Aubert.

S'exprimant à la presse en marge de l'inauguration officielle du siège de l'agence publique française de coopération technique internationale Expertise France, la diplomate a expliqué que les exportations françaises vers l'Angola avaient progressé, tandis qu'une légère baisse avait été enregistrée dans le sens inverse. Elle a précisé que 115 entreprises françaises opèrent actuellement en Angola et constituent ensemble le troisième employeur privé étranger du pays, avec environ 30. 000 salariés et un volume d'investissement estimé à six milliards d'euros par an.

Parmi les principaux secteurs d'activité de ces entreprises figurent l'agro-industrie, les hydrocarbures, les transports et les services. Concernant l'ouverture de la représentation d'Expertise France en Angola, Sophie Aubert a estimé qu'elle marquait une nouvelle étape dans la mise en œuvre de projets dans le pays, alignés sur les priorités définies dans le Plan national de développement. Filiale du Groupe Agence Française de Développement, Expertise France est présente en Angola depuis 2017.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'agence mène actuellement quatre projets dans le pays dans les domaines de la gouvernance financière, de la gestion des déchets et de l'enseignement supérieur, avec un financement de 40 millions d'euros accordé par l'Union européenne. Avec l'ouverture de son siège à Luanda, l'Angola rejoint le groupe des treize pays disposant d'une direction nationale d'Expertise France, bien que l'agence soit active dans plus de cent pays.

Les relations entre l'Angola et la France reposent sur un partenariat stratégique et diplomatique solide, célébrant cinquante années de relations officielles. Les deux pays coopèrent activement dans des domaines tels que la sécurité régionale, la transition énergétique, l'agriculture, la santé et le renforcement du capital humain.