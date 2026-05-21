Angola: João Manuel Francisco élu nouveau médiateur de Justice

Luanda — Le juriste João Manuel Francisco "João Pinto" a été élu jeudi nouveau médiateur de Justice, en remplacement de Florbela Araújo, qui a exercé un mandat de cinq ans, de 2021 à 2026.

La candidature, présentée par le groupe parlementaire du MPLA, a été approuvée lors d'une séance plénière de l'Assemblée nationale, avec des votes favorables de la majorité des députés présents, sans aucune abstention. João Manuel Francisco est juriste, professeur d'université et universitaire, avec une expérience dans les domaines du droit, des sciences politiques et de l'administration publique.

Au cours de son parcours académique, il a complété, au cours de l'année académique 2022/2023, la partie académique du doctorat en droit, de la Faculté de droit de l'Université de Lisbonne. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques et politiques de l'Université autonome de Lisbonne, depuis 2012. La même année, il termine également la partie académique du doctorat en sciences politiques, dans la spécialité juridique et politique, à l'Université de Lisbonne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le nouveau Médiateur de Justice est titulaire de diplômes de troisième cycle en droit européen et en études coloniales et postcoloniales, délivrés par l'Université indépendante de Lisbonne, pour la période 2004/2005. Il a également suivi des cours de troisième cycle en droit de l'inclusion à l'Université de Coimbra et un doctorat en droit public à l'Université d'Estrémadure, en Espagne. Diplômé en droit de l'Université Indépendante de Lisbonne entre 1995 et 2000, João Manuel Francisco a construit une carrière liée à l'enseignement universitaire et à la gestion académique.

Entre 2004 et 2023, il a été directeur exécutif, doyen de la Faculté de droit et vice-recteur de l'Université indépendante d'Angola (UnIA). À l'Université Agostinho Neto (UAN), il a travaillé comme professeur adjoint à la Faculté des Sciences Sociales, où il a enseigné des matières telles que le droit constitutionnel, le droit administratif, le système politique angolais, le droit administratif comparé, la gestion des processus électoraux, le droit du travail et de la sécurité sociale, en plus du régime juridique de résolution des conflits.

Dans le secteur public, il a occupé le poste de directeur national du droit d'auteur et des droits connexes au ministère de la Culture, entre 2003 et 2006. João Manuel Francisco est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques liés au droit administratif, aux droits de l'homme, au système gouvernemental angolais, au système électoral et aux partis politiques.

Parmi les publications, se distinguent les ouvrages « Direito Administrativo Angolano » (2008) et "Justiça Internacional e Direitos Humanos na Constituição Angolana de 2010" (2010), tous deux publiés par UnIA Editora. L'universitaire participe régulièrement à des conférences et congrès nationaux et internationaux, notamment le 1er Congrès de Droit Constitutionnel angolais, au cours duquel il a abordé des questions liées à la III République.