Angola: Mosap-3 profite à plus d'un millier d'agriculteurs de Cazombo

Cazombo — Le Projet angolais de développement de l'agriculture commerciale et familiale (MOSAP 3) bénéficie à 1 500 agriculteurs de 90 écoles de terrain de la municipalité de Cazombo, province de Moxico Leste.

Les données ont été présentées mercredi par le directeur du bureau provincial d'Agriculture, Elevage et Pêche de Moxico Leste, Laurindo Ladeira, soulignant que chaque champ-école, composé de 25 agriculteurs, a reçu 300 mille kwanzas comme fonds de départ. Les agriculteurs, a-t-il poursuivi, bénéficient d'une formation sur les nouvelles méthodes de gestion des sols et sur la manière de relever les défis posés par le changement climatique grâce à des pratiques agricoles plus appropriées.

Le responsable a indiqué que dans la première phase, les agriculteurs apprennent les techniques de production de manioc, de maïs, de légumes, de bétail et de chèvres. Laurindo Ladeira a déclaré qu'après la formation, les producteurs seront organisés en coopératives et associations pour faciliter l'accès au financement du Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA) et d'autres institutions financières.

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Selon le responsable, MOSAP-3 vise à augmenter les niveaux de production et à répondre à la stratégie du gouvernement angolais, qui vise à garantir la sécurité alimentaire au niveau familial et à lutter contre la faim et la pauvreté, notamment dans les zones rurales. D'autre part, il a réitéré que le gouvernorat local souhaite transformer le potentiel agricole dont il dispose en véritable richesse, en attirant les investisseurs nationaux et étrangers pour une production agricole à grande échelle.

MOSAP 3, une initiative du Gouvernement angolais sous la direction de l'Institut de Développement Agraire (IDA), du Ministère de l'Agriculture et des Forêts, avec un financement de 254 millions de dollars de la Banque Mondiale, a débuté en 2023 et devrait se terminer en 2029.

Le projet vise à augmenter la productivité et la résilience climatique des petits producteurs, avec la prévision d'atteindre, dans six ans, plus de 112 mille 500 producteurs et familles dans les zones d'opération, avec des actions développées à travers des champs-écoles, à travers des packages technologiques. Les champs-écoles d'agriculteurs (ECA) sont des espaces d'apprentissage pratique pour les agriculteurs, favorisant le développement des compétences et l'échange de connaissances sur les techniques agricoles durables.