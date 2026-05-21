Angola: Le salon international du tourisme événementiel se termine ce jeudi en Allemagne

Francfort — La 23ème édition de l'IMEX Francfort 2026 se termine ce jeudi, en Allemagne, avec la conclusion de plusieurs réunions d'affaires et d'accords signés entre opérateurs du marché du tourisme événementiel.

Il s'agit de la plus grande exposition touristique au monde dans le segment de la promotion d'événements à grande échelle, qui a débuté mardi (19), avec l'ouverture de l'Angola. Lors de cet événement, l'Angola partage son potentiel touristique avec les leaders du tourisme qui attirent davantage de visiteurs du monde entier, comme la France, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, l'Italie, la Turquie, le Mexique, les Émirats arabes unis et le Brésil, entre autres.

Parmi les autres pays africains, le Mozambique, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Rwanda et le Maroc sont également présents. La 23ème édition de l'IMEX 2026 Francfort réunit des entreprises de divers secteurs, tels que des hôtels, des organisateurs d'événements, des centres de congrès, des promoteurs de conférences, des agences événementielles, des compagnies aériennes et des opérateurs de croisières, offrant une excellente opportunité aux participants d'explorer des offres exclusives, des solutions de pointe et des opportunités commerciales.

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IMEX fournit des outils structurés pour maximiser vos opportunités commerciales, en mettant l'accent sur le « Hosted Buyer Program », un programme exclusif qui finance le voyage et l'hébergement des acheteurs qualifiés et des influenceurs de l'industrie qui ont le budget et l'intention de conclure des transactions internationales. Le programme du salon comprend également la "Meeting Platform", qui permet de planifier à l'avance des réunions "en face à face" avec des chaînes hôtelières, des compagnies aériennes et des fournisseurs de technologie.

"L'éducation et la mise en réseau" font également partie de ce paquet, visant à proposer des panels mondiaux où les pays en développement peuvent apprendre des stratégies pour attirer des investissements touristiques compétitifs. Selon l'organisation, en 2025, l'événement a réuni plus de 13.000 participants, dont 4.466 acheteurs venus de 97 pays, outre 2.900 entreprises exposantes et environ 67.000 rendez-vous programmés.