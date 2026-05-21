Afrique: Confédération du cinéma et de l'audiovisuel de l'AES - Le chef de la diplomatie burkinabè salue une initiative pour décoloniser nos écrans

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, avec à ses côtés le ministre délégué, Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré, a reçu en audience des professionnels du cinéma burkinabè, le mardi 19 mai 2026.

Ils sont venus présenter à Karamoko Jean Marie Traoré, leur nouvel espace de coopération dénommée : « confédération du cinéma et de l'audiovisuel de l'AES ». Il s'agit d'une organisation des professionnels du 7ᵉ art du Mali, du Niger et du Burkina qui a été mise en place au cours de la première Assemblée générale constitutive tenue en février 2026 à Bamako au Mali. Elle se fixe pour ambition de mutualiser les efforts afin de soutenir le développement de l'industrie cinématographique de l'espace confédéral, en mettant l'accent sur la production de contenus qui collent avec les réalités de l'espace confédéral.

« Dans la dynamique de suivre la vision de souveraineté des dirigeants des trois pays, la confédération du cinéma et de l'audiovisuel de l'AES se donne pour mission d'élaborer des mécanismes de financement pour booster la création, l'exploitation et la distribution des œuvres des cinéastes de l'AES », indique la présidente, Mamounata Nikiema. Il était, aussi, question pour Mamounata Nikiema et ses collègues de solliciter l'accompagnement du département en charge de la diplomatie au niveau de la centrale et des Missions diplomatiques et Postes consulaires à l'étranger, pour la réussite des missions de cette organisation dont la présidence est assurée par le Burkina Faso.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères a salué cette initiative des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel de la Confédération AES. Tout en les félicitant, il les a encouragés à proposer des créations qui valorisent les héros, les grandes réalisations et les valeurs communes des pays de l'AES. « Le cinéma est un élément de la diplomatie, car, c'est un bon canal pour déconstruire les stéréotypes et promouvoir l'image réelle de nos pays. Je salue cet engagement dont le bénéfice n'est pas forcément monétaire, mais qui contribuera à décoloniser nos écrans », a laissé entendre Karamoko Jean Marie Traoré à ses visiteurs. Le chef de la diplomatie burkinabè a dit avoir pris bonne note des doléances et a marqué la disponibilité de son département à accompagner la confédération du cinéma et de l'audiovisuel de l'AES, à travers la facilitation des rencontres avec des partenaires et la mise en place de cadres de rencontres entre eux.