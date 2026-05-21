Angola: Une gouvernante défend l'équilibre pour des relations familiales saines

Luanda — La ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Ana Paula do Sacramento Neto, a défendu mardi, à Luanda, la nécessité de promouvoir des relations familiales équilibrées et saines, basées sur le dialogue, le respect de la femme et la prévention de la violence.

Selon un communiqué de presse parvenu à l'Angop, la gouvernante a fait cette déclaration à l'ouverture de la Conférence nationale sur l'égalité des sexes et la promotion de la masculinité positive, promue par le Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA), en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). A l'occasion, la ministre a soutenu que la masculinité positive doit être fondée sur le respect de la dignité de la femme, la paternité responsable, le dialogue et la construction de relations familiales saines.

La gouvernante a également souligné l'importance d'une plus grande implication des hommes et des garçons dans la promotion de l'égalité des sexes, la prévention de la violence domestique et le renforcement des valeurs familiales, insistant sur le rôle des églises dans la transmission des principes moraux, éthiques et civiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Conférence nationale se déroule en marge de la 24ème Assemblée générale ordinaire de la CICA et rassemble des chefs religieux, des représentants de la société civile, des jeunes et des partenaires nationaux et internationaux, venus des 21 provinces du pays. La rencontre se déroule du 19 au 21 mai et comprend des séances de réflexion et des panels thématiques sur l'égalité des sexes, la masculinité positive et la paternité responsable.