Angola: Le tourisme événementiel a le potentiel de générer 1 milliard de dollars au pays

Francfort — Le pays pourrait lever 1 milliard de dollars s'il parvient à attirer 500 000 visiteurs/touristes lors d'événements à grande échelle au cours des deux prochaines années en Angola, selon le consultant financier Euclides Francisco.

Selon l'investisseur dans divers segments de l'économie angolaise, qui participe également à la plus grande foire internationale de tourisme événementiel IMEX Francfort, qui se termine ce jeudi (21), en Allemagne, il a affirmé que ce chiffre peut être atteint grâce au fait que chaque touriste de ce segment dépense en moyenne deux mille dollars pour chaque voyage.

Se confiant à la presse angolaise soulignée lors de l'événement, Euclides Francisco a souligné cette capacité de collecte de fonds comme l'un des avantages de la participation sans précédent de l'Angola à l'IMEX, un événement qui sert d'opportunité aux pays pour promouvoir leur potentiel et présenter aux opérateurs internationaux la capacité du pays à accueillir des événements majeurs.

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"Si ces projections se réalisent, nous parlerons d'une entrée d'un milliard de dollars ou plus dans le pays, qui bénéficiera à tous les opérateurs impliqués dans ce segment, comme les hôtels, les organisateurs d'événements, les monteurs de stands, les sociétés audiovisuelles, les restaurants, entre autres", a-t-il précisé.

Pour l'investisseur, le bénéfice que peut apporter l'industrie du tourisme événementiel est presque incalculable, lorsque le pays investit correctement dans les infrastructures et applique l'expertise nécessaire, avec l'humilité de comprendre que l'échec au début fait partie du processus. Il a illustré qu'actuellement, si le tourisme événementiel était un pays, il aurait le 13e PIB mondial, si l'on considère ce secteur avec professionnalisme.

Quant à la participation de l'Angola à l'IMEX Francfort, Euclides Francisco considère qu'il s'agit d'un signe clair de la façon dont le pays se prépare à développer le tourisme événementiel, en ne dépendant plus uniquement du segment des loisirs, comme les plages ou les fêtes, par exemple.

"En ce moment, ce que nous espérons, c'est apprendre et être humble pour comprendre ce qui se fait et surtout apporter en Angola ce qui se fait à l'extérieur du pays, mais avec un contexte, pour que cela soit bien reçu par le public et qu'il soit applicable à ceux de l'autre côté. En d'autres termes, contextualiser est le mot clé pour l'avenir du tourisme événementiel en Angola", a-t-il souligné.

La 23ème édition de l'IMEX 2026 Francfort, qui a débuté le 19 de ce mois, rassemble des entreprises de divers secteurs, tels que des hôtels, des organisateurs d'événements, des centres de congrès, des organisateurs de conférences, des agences d'événements, des compagnies aériennes et des opérateurs de croisières, offrant une excellente opportunité aux participants d'explorer des offres exclusives, des solutions de pointe et des opportunités commerciales.

Lors de cet événement, l'Angola partage son potentiel touristique avec les leaders du tourisme qui attirent davantage de visiteurs du monde entier, comme la France, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, l'Italie, la Turquie, le Mexique, les Émirats arabes unis et le Brésil, entre autres. Parmi les autres pays africains, le Mozambique, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Rwanda et le Maroc sont également présents.