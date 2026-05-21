Angola: L'IMEX Francfort positionne le pays comme une référence sur le marché touristique mondial

Francfort — Les hôteliers ont considéré mercredi, en Allemagne, la participation de l'Angola à l'IMEX Francfort 2026 comme un facteur crucial pour positionner le pays sur la carte mondiale du tourisme événementiel et dynamiser le secteur hôtelier national, en particulier.

Selon le responsable des ventes d'Epic Sana Luanda, Naimo Nangy, la participation de l'Angola à la plus grande vitrine mondiale du segment du tourisme événementiel, qui se termine ce jeudi (21), est une expérience positive, car elle renforce le positionnement du pays comme référence internationale. Il a mentionné que la présence de sa marque hôtelière à la foire est également un échantillon du potentiel de l'Angola pour accueillir de grands événements corporatifs et partager des expériences de loisirs différenciées.

"Notre présence gagne d'autant plus d'importance que nous faisons partie d'un groupe hôtelier (SANAHôtels) avec une présence dans des destinations stratégiques, comme le Portugal (Lisbonne), la France (Paris), l'Allemagne (Berlin) et l'Angola (Luanda), renforçant ainsi le lien entre les marchés internationaux et la capacité du groupe à offrir des expériences cohérentes et de haute qualité", a-t-il souligné. Parmi les contacts entretenus, lors de la deuxième et avant-dernière journée de l'IMEX, Naimo Nangy a souligné la curiosité dont les visiteurs ont fait preuve pour connaître l'Angola et amener les entreprises à découvrir la destination angolaise.

Le responsable de la zone commerciale du groupe TD Hotels, Diogo Gomes, s'est également montré satisfait de l'événement, qui a déclaré que la présence des opérateurs angolais à la foire était extrêmement importante, car elle fait connaître la destination du pays et capte le maximum de visiteurs pour le développement du tourisme national. Selon la source, les deux premiers jours de l'événement ont permis d'acquérir des contacts et de capter l'attention d'acheteurs potentiels, curieux de connaître le marché angolais.

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Il a expliqué que les personnes qui viennent aux événements ont toujours besoin d'un hébergement et d'un transport jusqu'à l'aéroport, par exemple, ce qui devient une chaîne importante pour l'économie et le développement du pays. A son tour, le directeur général d'Intercontinental, Nuno Neves, a déclaré que la présence de l'Angola à la plus grande foire mondiale d'Europe en termes de congrès, conférences ou grands événements constituait une opportunité pour promouvoir le marché hôtelier et renforcer l'attrait d'événements pour l'hôtel qu'il gère.

Le gestionnaire a donc exprimé sa volonté de travailler avec le ministère du Tourisme dans ce grand projet de vision pour l'Angola, visant à développer et projeter Luanda et l'Angola sur la carte du monde en termes de loisirs, de travail, d'événements sportifs, entre autres.

La deuxième et avant-dernière journée de l'IMEX Francfort a été marquée par la présentation de la stratégie de l'Angola pour le segment/marché "MICE" (Meetings, Incentives, Conférences et Expositions) et des réunions d'affaires entre tour-opérateurs. Parmi les plans présentés, se distingue la stratégie récemment approuvée par l'Exécutif angolais, qui contient un ensemble de mesures pour stimuler le tourisme événementiel dans le pays.

Avec la marque "Meet in Angola the meeting room in Africa", le pays participe pour la première fois au salon avec quelques exposants nationaux, tels que Karga Eventos, Arena Eventos, HCTA, Palácio Protocolar de Luanda, Hotel Intercontinental, Epic Sanae et Lelu Tour (agence de voyages). L'Angola partage son potentiel touristique avec les leaders du tourisme qui attirent davantage de visiteurs dans le monde, comme la France, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, l'Italie, la Turquie, le Mexique, les Émirats arabes unis et le Brésil, entre autres.

Parmi les autres pays africains, le Mozambique, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Rwanda et le Maroc sont également présents. La 23ème édition de l'IMEX 2026 Francfort réunit des entreprises de divers secteurs, tels que des hôtels, des organisateurs d'événements, des centres de congrès, des promoteurs de conférences, des agences événementielles, des compagnies aériennes et des opérateurs de croisières, offrant une excellente opportunité aux participants d'explorer des offres exclusives, des solutions de pointe et des opportunités commerciales.