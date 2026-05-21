Luanda — L'Angolais Francisco Sacalumbo "Chico Banza", a remporté mercredi soir (20), son premier titre avec le Zamalek SC, en battant Ceramica Cleópatra, 1-0, lors du match de la 20ème et dernière journée de la Ligue égyptienne 2025-26, disputée au Stade International du Caire.

L'attaquant palestinien Oday Dabbagh a marqué le seul but du match huit minutes après le début de la première mi-temps. A la 56e minute, le gardien du Zamalek, Mohamed Awad, a stoppé un penalty tiré par Ahmed Belhadj, ce qui a garanti le minimum d'avantage. Avec ce résultat, les « Chevaliers Blancs » ont mis fin à une séquence de trois années sans remporter le championnat et ont remporté le 15e titre national de leur histoire, dépassé seulement par Al Ahly, le plus grand détenteur du record avec 45 trophées.

Au classement des meilleurs buteurs, Oday Dabbagh a terminé la saison 2025-26 à la 6ème place, avec 8 buts inscrits. La liste est menée par Ahmed Rayan de Bank El Ahly avec 12 buts, suivi de son compatriote Osama Faisal (10) et Trezeguet d'Al Ahly (9). Formé à l'Interclube, l'attaquant et international de l'équipe nationale (Palancas Negras), a joué 90 minutes et, selon les statistiques, a obtenu une note de 6,4 points.

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L'athlète est devenu le cinquième Angolais à remporter un championnat égyptien, après Gilberto Amaral, Flávio Amado, Avelino Lopes et Geraldo, tous pour Al Ahly. Âgé de 27 ans, Chico Banza a représenté les équipes portugaises de Leixões (2017/18), Marítimo (2018/19-2019/20), Nea Salamis FC (2019-20), PO Xylotymbou (2020/21-2022/23) et Arthonosis (2023/24), toutes originaires de Chypre, Portimonense et Estrela Amadora de Portugal. (2024/25).