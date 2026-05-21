Angola: Uíge prévoit de vacciner plus de 680 000 enfants contre la polio

Uíge — La province d'Uíge prévoit de vacciner 680.957 enfants de moins de cinq ans contre la polio, lors de la deuxième phase de la campagne de vaccination, dont le lancement a eu lieu ce jeudi, dans la municipalité de Vista Alegre.

La première campagne de vaccination contre la poliomyélite à Uíge a eu lieu les 27, 28 et 29 mars de cette année, une initiative qui a permis de vacciner 772 308 enfants de moins de cinq ans. Se confiant jeudi à l'Angop, la cheffe du Département de Santé Publique, Lindeza Chaves, a expliqué que la campagne de vaccination comptait 145 équipes, avec un total de 4.143 personnes impliquées, parmi lesquelles les vaccinateurs, les mobilisateurs et les greffiers.

Lindeza Chaves a expliqué que les équipes de travail seront réparties dans les zones rurales, urbaines et difficiles d'accès de la province, et que la vaccination sera effectuée en porte à porte, dans des postes fixes, dans des formations sanitaires et des postes mobiles (marchés, écoles, églises et zones à forte concentration de population). Pour le succès de l'activité, le responsable a appelé les parents et tuteurs à une collaboration maximale, afin de vacciner un plus grand nombre d'enfants et, par conséquent, assurer une réponse rapide et créer une ceinture de protection contre la maladie dans la région.