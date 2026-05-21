Tunisie: Absent de la liste des joueurs de la sélection nationale - Louay Ben Farhat s'explique dans un média allemand

Le jeune attaquant du Karlsruher SC Louay Ben Farhat ne figure pas dans la liste dévoilée par le sélectionneur Sabri Lamouchi, une absence qui a suscité de nombreuses réactions dans les médias tunisiens et étrangers.

Selon plusieurs informations relayées ces derniers jours, le technicien tunisien aurait décidé de fermer définitivement le dossier du joueur après un refus de ce dernier de rejoindre les Aigles de Carthage pour le Mondial 2026.

Sabri Lamouchi a affirmé avoir été surpris par un appel du père du joueur indiquant que ce dernier ne se sentait pas encore prêt à intégrer le groupe national pour cette échéance.

Le sélectionneur aurait également tenté de contacter directement Louay Ben Farhat, sans obtenir de réponse. Des médias ont rapporté que Lamouchi avait décidé, à la suite de cet épisode, de ne pas convoquer le jeune joueur dans l'immédiat.

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Dans une interview parue dans un journal allemand, Louay Ben Farhat a apporté des précisions sur sa décision de ne pas participer à la Coupe du Monde avec la sélection nationale.

"La décision n'a pas été facile à prendre. Je garde un immense respect pour la sélection, le staff technique et tous les acteurs du football tunisien. Mon choix ne traduit en aucun cas un manque de considération à leur égard.

Cette saison, j'ai été éloigné des terrains pendant plus de quatre mois en raison d'une fracture au pied. Après une telle blessure, il devient compliqué d'aborder une grande compétition comme la Coupe du monde, qui exige une préparation physique intense.

J'ai donc préféré me concentrer sur ma condition physique et la suite de ma carrière ». Âgé de 19 ans, Louey Ben Farhat est considéré comme l'un des grands espoirs du football en Europe.