Tunisie: 400 emplois à la clé - Un fabricant ivoirien mise sur le pays pour viser l'Europe

L'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII) a reçu mardi 19 mai 2026 un investisseur ivoirien d'origine libanaise, Mahmoud Mohidine, qui projette de créer une unité industrielle en Tunisie. Le projet, destiné d'abord au marché local, vise ensuite l'exportation vers l'Europe.

L'investisseur, propriétaire de deux usines de chaussures en plastique à Abidjan employant près de 900 personnes, souhaite implanter une première unité de production en Tunisie. Le site devrait générer environ 400 emplois directs dans sa phase initiale.

Lors de la rencontre organisée à Tunis, l'investisseur a indiqué étudier plusieurs localisations possibles pour le projet, qui s'orienterait dans un second temps vers l'exportation vers les marchés européens.

Il a justifié cet intérêt par les atouts compétitifs de la Tunisie, notamment la main-d'oeuvre qualifiée et les compétences industrielles disponibles.

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Les discussions ont réuni la directrice générale adjointe de l'APII, Manel Rouissi, le partenaire de l'investisseur, Ali Hajaji, ainsi que des représentants de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (APIE), du Centre de simplification des procédures et de la direction de la coopération internationale.

L'APII a présenté les dispositifs d'accompagnement, les avantages fiscaux et financiers ainsi que les incitations à la dévelopement régional prévus par la réglementation tunisienne pour les investisseurs.