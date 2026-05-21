Afrique: Coupe de Tunisie - L'ES Zarzis valide son billet pour les demi-finales

20 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Espérance Sportive de Zarzis a validé avec brio son billet pour les demi-finales de la Coupe de Tunisie en s'imposant (2-0) face au Club Athlétique Bizertin, ce mercredi au complexe Abdessalem Kazouz.

Les Zarzissiens deviennent ainsi les premiers à rejoindre le dernier carré de la compétition.

Un départ sur les chapeaux de roue

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Les locaux n'ont pas tardé à imposer leur rythme. Dès la 4ème minute de jeu, Achraf Ben Dhiaf a fait trembler les filets, offrant une ouverture du score idéale à l'ES Zarzis.

Solides et bien organisés, les Sang et Or du Sud ont ensuite su faire le dos rond face aux assauts bizertins. Le destin a d'ailleurs choisi son camp juste avant la pause : à la 45ème minute, le poteau a repoussé une tentative dangereuse du CA Bizertin, permettant à Zarzis de regagner les vestiaires avec son avantage d'un but.

En seconde période, la délivrance est venue de Moomen Rahmani. À la 75ème minute, le joueur de Zarzis a inscrit le but du break, scellant pratiquement le sort de la rencontre.

Le CA Bizertin aura bien eu une ultime chance de sauver l'honneur dans le temps additionnel en obtenant un penalty à la 90+7ème minute. Malheureusement pour les Nordistes, Aziz Gasmi a complètement manqué sa tentative en envoyant le ballon au-dessus de la transversale.

Grâce à ce succès parfaitement maîtrisé de bout en bout, l'Espérance Sportive de Zarzis poursuit son aventure et attend désormais ses futurs concurrents en demi-finale.

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