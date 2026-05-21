Afrique: Coopération Tuniso-Espagnole - Vers de nouvelles perspectives pour le plan de développement 2026-2030

Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu, le 20 mai 2026 au siège du Ministère, M. Antón Leis García, Directeur de l'Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID), en visite de travail en Tunisie les 20 et 21 mai 2026, en présence de l'Ambassadeur d'Espagne en Tunisie, M. Isidro Antonio González Afonso.

Cette rencontre a été l'occasion pour M. le Secrétaire d'État de souligner la profondeur des liens d'amitié et de coopération tuniso-espagnols, ainsi que l'histoire commune et les relations humaines, culturelles et économiques qui unissent les deux pays. Il a également réaffirmé la volonté de donner une nouvelle impulsion aux relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l'Espagne, et d'en diversifier les domaines afin de refléter la solidité des liens entre les deux pays et peuples amis.

Il s'est par ailleurs félicité de la réouverture du bureau de l'Agence Espagnole de Coopération Internationale en Tunisie depuis 2024, saluant le rôle qu'elle joue dans le soutien aux efforts de développement du pays et dans la création de conditions favorables au renforcement du partenariat tuniso-espagnol.

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La réunion a également porté sur l'élaboration du cadre stratégique de coopération au développement entre la Tunisie et l'Espagne. À cette occasion, M. le Secrétaire d'État a mis en avant l'attachement de la Tunisie à renforcer sa coopération avec l'Agence espagnole dans plusieurs secteurs prioritaires conformes aux objectifs du plan de développement 2026-2030, notamment l'autonomisation socio-économique des jeunes et des femmes, la transition énergétique et environnementale, la lutte contre les changements climatiques, la gestion des ressources hydriques, la transformation numérique, le soutien à la décentralisation, la lutte contre la pollution marine et la préservation des ressources naturelles.

De son côté, le responsable espagnol a salué le niveau de coopération existant entre la Tunisie et l'Agence, tout en réaffirmant l'importance accordée par son pays au renforcement et à la diversification de cette coopération. Il a indiqué, à cet égard, que la Tunisie figure parmi les pays prioritaires du plan stratégique espagnol de coopération au développement pour la période 2024-2027.

Il a précisé que l'Agence met actuellement en oeuvre plusieurs projets en Tunisie pour une valeur avoisinant les 18 millions d'euros, couvrant divers domaines tels que la création d'emplois et d'opportunités économiques, la transition environnementale, la gestion de l'eau, la promotion de l'égalité des genres, la lutte contre la violence, le renforcement de la cohésion sociale, l'autonomisation économique des jeunes et la gouvernance.

Concernant la définition des axes du cadre stratégique de coopération au développement, le responsable espagnol a souligné la volonté de son pays de renforcer la coopération au développement avec la Tunisie conformément aux orientations fixées par les autorités tunisiennes, dans le but de servir les objectifs de développement global et les priorités nationales du pays.