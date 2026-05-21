Burkina Faso: Nous a rendu visite - L'ambassadeur de Chine salue le professionnalisme de Sidwaya

La directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, a reçu en audience, mercredi 20 mai 2026 l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Zhao Deyong. A l'occasion, il a salué le partenariat avec le journal de tous les Burkinabè.

Le partenariat entre les Editions Sidwaya et l'ambassade de la Chine au Burkina Faso continue de se renforcer. Hier, mercredi 20 mai 2026, l'ambassadeur de la Chine au Burkina, Zhao Deyong, au cours d'une audience avec la directrice générale de Sidwaya, Assetou Badoh, a exprimé son admiration pour le travail d'information effectué par le canard au quotidien. « C'est le plus grand et le plus influent média au Burkina Faso. Raison pour laquelle nous avons voulu ce partenariat amical avec l'ambassade de Chine.

Sidwaya joue un rôle très important, notamment dans le domaine politique, social et sur le plan de la coopération sino-burkinabè voire l'amitié sino-burkinabè », a indiqué le diplomate chinois. Il a rassuré que sa visite vise à renforcer le partenariat et à accompagner les projets et initiatives du journal de tous les Burkinabè. Zhao Deyong a précisé que Sidwaya a toujours su offrir une fenêtre d'information sur l'actualité chinoise au profit du peuple burkinabè.

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Ce qui, selon lui, a permis de mieux connaître la Chine et la civilisation chinoise. L'ambassadeur de la Chine a salué les relations historiques entre le Burkina Faso et son pays. Il a déclaré que la Révolution proclamée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est « totalement » en phase avec la vision de la souveraineté et du développement prônée par le Président chinois, Xi Jinping, qui a affirmé qu'il faut se concentrer sur le peuple. La République populaire de Chine et le Burkina Faso, même vision Selon l'hôte de la directrice générale des Editions Sidwaya, le choix de la date de la visite n'est pas fortuit.

« Nous avons choisi le 20 mai, qui est une date très importante dans la culture chinoise pour témoigner le sens de l'amitié et du partenariat vrai. A cette date, un dirigeant, soi-disant président de Taïwan, proclamait avoir pris fonction et a prononcé en public, l'indépendance de Taïwan. Ce qui a entamé la paix et la stabilité de cette province de la Chine », a-t-il poursuivi. L'ambassadeur de la Chine au Burkina a rappelé que depuis une cinquantaine d'années, l'Assemblée générale des Nations Unies, via la résolution de 1658, a déclaré que Taïwan est une province de la Chine et que le gouvernement chinois est le seul gouvernement qui représente toute la Chine.

Sur la question, le diplomate chinois a invité l'Etat burkinabè à travers son gouvernement, le peuple burkinabè ainsi que Sidwaya à poursuivre et à maintenir l'idée de la politique d'une seule Chine pour le bonheur du monde. À la suite de l'audience, le diplomate a visité, en compagnie de la directrice générale, des services de l'entreprise de presse. D'abord, le service de la documentation et des archives, véritable mémoire active de la « Maison commune » et du Burkina Faso, la Rédaction, le Secrétariat général des rédactions et l'Imprimerie qui se veut le centre névralgique du journal du peuple.

Pour la DG Assetou Badoh, Sidwaya entretien depuis longtemps un partenariat gagnant-gagnant avec l'ambassade de la Chine. « Il s'agit d'une amitié d'institutions dont les retombées sont multiples et diverses, en termes de capacités à accomplir les missions régaliennes du journal », a-t-elle ajouté.