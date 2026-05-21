Afrique de l'Ouest: Sécurité alimentaire - Les journalistes au coeur des enjeux de la sécurité alimentaire

Une session d'information et de sensibilisation consacrée aux enjeux liés à la mise en œuvre du Programme de Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l'Ouest (FSRP), a été organisée hier, mercredi 20 mai à l'endroit des journalistes économiques. Le FSRP est une initiative régionale portée par la CEDEAO, le CORAF et le Centre régional AGRHYMET, avec l'appui de la Banque mondiale et du FIDA qui vise à apporter des réponses concrètes et durables aux défis de la sécurité alimentaire dans notre espace communautaire.

Lancé en 2025, le Programme de Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l'Ouest (FSRP) est une initiative régionale portée par la CEDEAO, le CORAF et le Centre régional AGRHYMET, avec l'appui de la Banque mondiale l et du FIDA qui vise à apporter des réponses concrètes et durables aux défis de la sécurité alimentaire dans notre espace communautaire.

Au Sénégal, le FSRP est placé sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, et bénéficie d'un financement d'environ 130 milliards FCFA sur une période de six ans. Une session d'information et de sensibilisation consacrée aux enjeux liés à la mise en œuvre du Programme de Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l'Ouest (FSRP), a été organisée hier, mercredi 20 mai à l'endroit des journalistes économiques. « La réussite d'un programme de cette envergure ne dépend pas uniquement des investissements réalisés.

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Elle repose également sur la capacité des populations à comprendre les objectifs du programme, les opportunités qu'il offre ainsi que les transformations qu'il ambitionne de porter dans les territoires. C'est précisément à ce niveau que les médias ont un rôle fondamental à jouer. Par votre travail quotidien d'information, d'éducation et de sensibilisation, vous contribuez à rapprocher les politiques publiques des citoyens et à permettre aux populations de mieux comprendre les enjeux liés à la sécurité alimentaire, à l'agriculture, à l'élevage et à la résilience au changement climatique », a relevé le coordonnateur du FSRP, Dr Mouhamadou Lamine Dia.

Selon lui, le FSRP considère ainsi les médias comme de véritables partenaires stratégiques dans la mise en œuvre de ses actions et dans l'accompagnement des transformations engagées dans nos territoires. « La session de ce jour avec le Collectif des Journalistes Économiques du Sénégal (COJES), constitue une première étape importante de cette dynamique de collaboration que nous souhaitons inscrire dans la durée. À travers cette initiative, le Programme entend progressivement élargir ce cadre d'échanges et de partenariat à d'autres organisations et réseaux professionnels des médias, notamment les journalistes spécialisés dans l'environnement et le climat, les médias agricoles et pastoraux, les radios communautaires, les médias numériques, les télévisions ainsi que les plateformes locales de communication », indique-t-il.

Pour M Dia, le combat pour la sécurité alimentaire est aujourd'hui un enjeu majeur de souveraineté, de stabilité sociale et de développement économique pour nos pays. Face à ces défis, poursuit-il, aucune institution ne peut agir seule, soulignant que la mobilisation doit être collective et impliquer l'État, les producteurs, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, les collectivités territoriales, mais aussi les médias.

Ce programme prévoit la réalisation de 1 000 hectares de fermes agricoles modernes dédiées aux Coopératives Agricoles Communautaires, afin de promouvoir une agriculture moderne, performante et créatrice d'emplois. À cela s'ajoute l'aménagement de 4 700 hectares de périmètres irrigués villageois dans la vallée du fleuve Sénégal pour renforcer durablement les capacités de production agricole et sécuriser les activités des exploitants. Le programme accompagne également les initiatives privées à travers un mécanisme de financement à coûts partagés destiné aux promoteurs, aux coopératives et aux acteurs innovants des chaînes de valeur agricoles et pastorales. Dans le secteur de l'élevage, le FSRP prévoit la réalisation de 100 parcs à vaccination sur l'ensemble du territoire national, dont les 15 premiers sont actuellement en cours de finalisation. Ces infrastructures permettront d'améliorer durablement la santé animale et de renforcer la résilience du secteur pastoral.

Le programme intervient aussi dans la construction et la modernisation des postes d'inspection frontaliers et vétérinaires afin de renforcer le contrôle sanitaire et de faciliter les échanges commerciaux au niveau sous-région al.