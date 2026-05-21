Congo-Kinshasa: La plateforme « Congolais Article 63 » mobilise pour la défense de l'intégrité du pays

Officiellement lancée ce mercredi 20 mai à Kinshasa, la plateforme « Congolais Article 63 » se mobilise pour la défense de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et de la patrie, face à l'occupation persistante de certaines parties de la RDC par des forces armées étrangères, notamment rwandaises et ougandaises.

Réunissant partis et regroupements politiques, organisations de la société civile ainsi que personnalités indépendantes, cette structure s'insurge contre toute forme de pillage et d'exploitation illégitime des ressources naturelles du pays.

Le président de « Congolais Article 63 », Dieudonné Nkishi Kazadi, par ailleurs leader du parti Congo Positif, estime qu'il s'agit de faire preuve de patriotisme, de vigilance citoyenne et de mobilisation nationale pour la défense du Congo.

Il a expliqué que cette plateforme s'inscrit dans la continuité du combat pour l'intérêt du pays.

« Ce combat prend une autre allure avec l'article 63, qui oblige tout Congolais à défendre la patrie lorsqu'elle est menacée. Ce pays, même agressé, envahi, en difficulté, n'intéresse nos politiciens que dans ses dimensions de pouvoir », a déploré Dieudonné Nkishi.