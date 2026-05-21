Congo-Kinshasa: Quatre nouvelles figures font leur entrée dans le nouveau gouvernement du Kasaï

20 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Quatre nouvelles personnalités intègrent la nouvelle équipe du gouvernement provincial du Kasaï, publiée mardi 19 mai à Tshikapa.

Parmi ces nouvelles nominations, Cédric Ngwamah remplace Paul Kalamba au ministère des Finances et de l'Économie.

Rose Kalongo succède à Odette Nkama au ministère de la Santé publique, du Travail et de l'Emploi. Pierre Muamba est nommé ministre de l'Éducation et de la Culture en remplacement de Gérard Bosco Mundeke.

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Quant à Paul Kalamba, il prend désormais la tête du ministère des Infrastructures et de l'Urbanisme, portefeuille jusque-là occupé par Pierre Muamba.

Certains ministres ont été reconduits :

Peter Tshisuaka reste à la tête de l'Administration territoriale et de la Sécurité.

Jacob Pembelongo conserve l'Agriculture et le Développement rural.

Bazin Mpembe est maintenu au Budget, au Plan et à la Communication.

Jeannot Kazadi garde le portefeuille des Mines et Hydrocarbures.

Ben Dubois Kanyinda demeure au ministère des Transports et Voies d'accès.

Alphonsine Bundu est reconduite au ministère du Genre, des Affaires sociales, de la Jeunesse, des Sports et Loisirs.

Le nouveau gouvernement du gouverneur Crispin Mukendi compte dix ministres, dont deux femmes, comme dans le précédent exécutif.

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