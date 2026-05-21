Congo-Kinshasa: La MONUSCO apporte un appui logistique crucial dans la lutte contre Ebola en Ituri

20 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) joue un rôle déterminant dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola déclarée le 17 mai en Ituri. Grâce à sa flotte aérienne et à son personnel civil et militaire, la Mission apporte un soutien logistique essentiel au gouvernement congolais et aux agences onusiennes mobilisées.

Depuis le début de l'épidémie, la MONUSCO a multiplié les vols en provenance de Kinshasa, Goma, Nairobi et Entebbe pour transporter des tonnes de matériel vital.

Selon la Mission, environ 5 tonnes d'équipements d'urgence sont arrivées lundi à Bunia depuis Nairobi. Cette cargaison comprenait : des équipements de protection individuelle, des fournitures de laboratoire, des médicaments, des tentes médicales destinées à la prise en charge des malades.

En complément, quatre véhicules et deux motos ont été acheminés depuis Goma et Entebbe pour renforcer la logistique sur le terrain.

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En outre, 11 tonnes supplémentaires de matériel de riposte devraient ce mercredi par vols de la MONUSCO en provenance de Kinshasa et Nairobi.

Sensibilisation dans les zones reculées

Au-delà du soutien logistique, les casques bleus et le personnel civil de la Mission intensifient les activités de sensibilisation communautaire, un volet essentiel pour freiner la propagation du virus.

Dans les bases de la MONUSCO à l'intérieur de la province, notamment à Tchabi, la section des Affaires civiles mène des campagnes d'information sur : l'importance de l'hygiène personnelle, les risques liés à la consommation de viande de brousse, les gestes de prévention recommandés par les autorités sanitaires.

Lundi 18 mai, des dizaines de personnes, dont 19 femmes, ont été sensibilisées dans cette zone particulièrement exposée.

Un rôle clé dans une riposte multisectorielle

L'intervention de la MONUSCO s'inscrit dans une stratégie globale visant à soutenir : le gouvernement congolais, les agences des Nations Unies, les acteurs humanitaires présents en Ituri.

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