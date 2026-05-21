Afrique: Ebola - Interdiction de circuler avec un corps sans vie pour freiner la propagation au Nord-Kivu

Le gouverneur de la province du Nord-Kivu, le général Kukule Somo, interdit à ses administrés de circuler avec un corps sans vie afin de freiner la propagation de la maladie à virus Ebola dans cette province.

Cette mesure intervient après la confirmation, mardi 19 mai, de trois cas suivis de décès dans les zones de santé de Goma, Katwa et Beni.

La conseillère du gouverneur du Nord-Kivu en matière de santé, Prisca Kamala Luanda, a indiqué qu'un corps sans vie ne peut être manipulé qu'avec l'autorisation d'une autorité sanitaire compétente.

Concernant le transport des personnes, chaque chauffeur doit embarquer les passagers en respectant la capacité d'accueil de son véhicule. Une attention particulière est portée aux chauffeurs des voitures communément appelées Ya Leo-Leo.

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Les taximen motards du Nord-Kivu ne sont autorisés qu'à transporter un seul passager.

« A chaque point d'entrée, au point de contrôle ou même dans les espaces publics, acceptez de vous laver les mains et de vous soumettre à la prise de température par un agent de santé. Devant l'entrée de chaque bureau, boutique, magasin, école, église, mosquée, hôtel, restaurant ou bistrot, un dispositif doit être placé pour faciliter le lavage des mains avant tout contact avec les personnes », a déclaré Prisca Kamala.