Congo-Kinshasa: Congestion du poste de péage de Kasangulu - Une unité spéciale de police déployée pour réguler la circulation

Le gouvernement a annoncé, mardi 19 mai, le déploiement d'une unité spéciale de la police au poste de péage de Kasangulu, afin de réguler la circulation et mettre fin au calvaire des usagers de la Route nationale n°1. Cet axe stratégique de 360 kilomètres, reliant Kinshasa à Matadi, est devenu ces dernières années synonyme, d'embouteillages massifs et de paralysie du trafic.

Cette mesure fait partie des décisions phares adoptées mardi à Kinshasa, lors d'une réunion de crise présidée par la Première ministre.

Y ont pris part : les représentants des gouvernements provinciaux de Kinshasa et du Kongo Central, la Fédération des entreprises du Congo (FEC) ainsi que la Société de péage du Congo (Sopeco).

Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a détaillé les mesures immédiates :

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Déploiement d'une unité spéciale de police sur les lieux, notamment à Kasangulu et au triangle Cité Verte.

Lancement effectif des travaux de contournement pour fluidifier le trafic.

Étude de la mise en place de guichets avancés au poste de péage.

« Ce sont des mesures concrètes et prises immédiatement », a affirmé John Banza.

Le poste de péage de Kasangulu est devenu un point noir routier, provoquant des bouchons de plusieurs kilomètres et des attentes de plusieurs heures. Le gouvernement espère que ces mesures permettront de désengorger la RN1 et de sécuriser la circulation sur cet axe vital pour l'économie nationale.