Congo-Kinshasa: Poursuite des combats intenses entre l'AFC-M23 et la coalition Wazalendo à Masisi

Les affrontements se poursuivent ce mercredi 20 mai dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, où les rebelles de l'AFC-M23 et la coalition Wazalendo, alliée aux FARDC, s'opposent depuis trois jours.

Les zones les plus touchées par ces combats sont les secteurs de Katoyi et Osso-Banyungu, au sud du territoire, ainsi que le groupement Nyamaboko 1er, notamment les localités de Kazinga et Luke, où des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dès ce mercredi matin.

Mardi, dans le secteur voisin de Katoyi, la coalition Wazalendo et les FARDC auraient repris le contrôle de plusieurs villages précédemment occupés par les rebelles : Muhahirwa, Ngululu, Nkokwe, Kasheke, Mitimingi, Katoyi-centre et leurs environs.

Alors que le bilan des affrontements reste inconnu, l'usage d'armes lourdes provoque une panique généralisée. De nombreux habitants ont fui leurs villages pour se réfugier en brousse.

Des sources locales redoutent une intensification de la violence dans cette zone déjà fragilisée par plusieurs mois de conflit armé, malgré les appels au cessez-le-feu lancés dans le cadre des processus de Doha et de Washington.