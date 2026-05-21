Sénégal: Kaolack/programme de développement de la culture, de l'artisanat et du tourisme - Cartographie et stratégies pour la culture, le tourisme et l'artisanat

En prélude aux états généraux qu'il envisage d'organiser, ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, a poursuivi hier mercredi 20 mai à Kaolack, son programme de partages et réflexions ouvert à l'ensemble des 14 régions du pays. Ces rencontres ont pour objectif d'échanger avec les acteurs régionaux en activité dans ces sous-secteurs de planifier ensemble la nouvelle trajectoire d'intervention et l'élaboration d'un document final destiné aux prochains états généraux de la culture, du tourisme et de l'artisanat.

Visant à valoriser les potentiels sous-exploités de la région de Kaolack, ces travaux ont permis d'établir une cartographie précise et d'identifier les contre-performances des secteurs de la culture, du tourisme et de l'artisanat, moteurs de croissance.

Pour la directrice de l'artisanat Ndèye Gnilane Diouf, « à travers ce programme, il s'agit de faire l'état des lieux de la culture, du tourisme et de l'artisanat dans chaque région du pays. Et pour cela donner la primeur aux différents acteurs de ces trois sous-secteurs afin qu'ils identifient et répertorient l'ensemble des facteurs entravant le processus de développement de ces trois secteurs d'activités pour permettre à l'état d'y apporter les solutions les plus idoines. Mais permettre aux acteurs culturels touristiques et artisanaux d'apporter en même temps des propositions admises à contribuer de manière pertinente aux prochaines orientations politiques prévues à ces sous-secteurs tant au plan national que régional ».