Sénégal: Un dispositif 'spécial' de transport à partir de Dakar pour le pèlerinage à Popenguine et la Tabaski

Dakar — Le ministère des Transports terrestres et aériens annonce avoir mis en place un dispositif spécial de transport opérationnel, dès samedi, à partir de Dakar, afin d'améliorer la fluidité du trafic routier à l'occasion de la fête musulmane de l'Aid-el-Kebir ou Tabaski et du pèlerinage catholique à Popenguine, a-t-on appris de source officielle.

"Un dispositif spécifique est mis en place pour le Pèlerinage marial de Pentecôte, avec des services de transport à tarifs accessibles au départ de Dakar vers les différents sites de pèlerinage", lit-on notamment dans un communiqué rendu public mercredi.

Le pèlerinage marial de Popenguine aura lieu du samedi 23 au lundi 25 mai, tandis que la Tabaski est prévue, selon la Commission nationale pour l'observation du croissant lunaire (CONACOC), jeudi 28 mai.

Dans le même esprit d'amélioration de la fluidité du trafic, ajoute le ministère des Transports dans son communiqué, la capacité des péages de Thiambokh et de Soune a été renforcée, passant de trois à cinq voies, avec le déploiement de terminaux mobiles de paiement électronique afin de réduire les temps d'attente et de faciliter le passage des usagers.

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Rappelant l'ouverture à la circulation depuis le 29 avril dernier du tronçon autoroutier Mbour-Thiadiaye, le ministère annonce dans le même temps l'ouverture provisoire du tronçon Thiadiaye-Kaolack, long de 78 km, du samedi 22 mai au 1er juin 2026, de 6 heures à 19 heures.

D'après le communiqué, huit sites officiels de départ de véhicules de transport ineterurbain ont également été retenus, dont six (Baux Maraîchers, Grand Yoff / Garage Bignona, Parcelles Assainies, Stade Amadou Barry de Guédiawaye, Gare de Rufisque, Gare de Diamniadio) réservés aux opérateurs privés.

Deux points de départ (Arène nationale et Gare de Colobane) sont dédiés aux bus de la société nationale de transport Dem Dikk, poursuit le texte.