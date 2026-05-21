Tunisie: Transition énergétique - Wael Chouchane plaide pour un modèle tunisien fondé sur les énergies renouvelables

Le secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, a affirmé que la Tunisie oeuvre à la mise en place d'un nouveau modèle énergétique fondé sur le développement des énergies renouvelables, le renforcement de l'efficacité énergétique et la maîtrise de la demande en énergie. Il a également mis en avant l'importance de l'innovation ainsi que l'encouragement des jeunes compétences et des start-up actives dans les domaines de l'énergie, de la numérisation et des technologies vertes.

S'exprimant mercredi soir à Tunis, à l'occasion de la célébration de la 14e Journée arabe de l'efficacité énergétique et de la remise du prix du meilleur projet numérique dédié à l'efficacité énergétique dans les secteurs commercial et touristique, il a souligné que la numérisation constitue désormais un levier central pour améliorer la gestion de l'énergie dans les bâtiments, les installations industrielles, commerciales et touristiques, ainsi que dans les réseaux de transport, de distribution et les infrastructures.

Selon un communiqué du ministère, Wael Chouchane a indiqué que les données énergétiques, les systèmes intelligents de gestion et les solutions numériques sont devenus des outils performants permettant d'améliorer l'efficacité énergétique, de réduire les coûts et de renforcer la compétitivité de l'économie nationale. Il a également insisté sur la nécessité de développer des compétences arabes capables de concevoir des solutions technologiques et des services à forte valeur ajoutée afin d'accompagner une transition énergétique durable.

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La 14e édition de la Journée arabe de l'efficacité énergétique est organisée par le Secrétariat général de la Ligue des États arabes, en coopération avec le Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, et en coordination avec l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, en marge de la Conférence nationale tunisienne sur la transition énergétique durable et innovante, organisée à l'occasion du quarantième anniversaire de l'Agence.

Cette édition est placée sous le thème : « Le meilleur projet utilisant la numérisation et les applications intelligentes pour améliorer l'efficacité énergétique dans les établissements commerciaux et touristiques des pays arabes ».

La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général adjoint et président du Centre de Tunis de la Ligue des États arabes, Mohamed Salah Ben Aissa, de plusieurs ambassadeurs, de la directrice de la coopération internationale et des partenariats stratégiques au Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, Nadia Chioukh, de la docteure Asma Hamadia, maîtresse de conférences au département des sciences politiques de l'énergie à l'Université de Boumerdès en Algérie, ainsi que du directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, Nafaa Bekari.

Les participants à une table ronde organisée à cette occasion ont souligné l'importance d'accélérer la transformation numérique et l'intégration des technologies intelligentes dans les systèmes d'efficacité énergétique. Ils ont également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération arabe et les échanges d'expertises et de bonnes pratiques afin de soutenir les objectifs de développement durable, de réduire les émissions carbone et d'améliorer l'efficacité de la consommation énergétique et des ressources.

Les échanges ont, par ailleurs, porté sur les perspectives de la numérisation et des applications intelligentes dans le secteur énergétique des pays arabes, ainsi que sur l'importance de sensibiliser davantage les citoyens et les institutions aux bonnes pratiques liées à la rationalisation de la consommation et à l'amélioration de la performance énergétique.