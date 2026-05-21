Tunisie: PAMPAT 2 clôture une nouvelle étape dans la valorisation des produits du terroir au pays

Après le succès de la première phase du Projet d'Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT 1), qui a largement contribué au développement du secteur des produits du terroir en Tunisie, la seconde phase du programme (PAMPAT 2), a permis de renforcer l'importance stratégique de ce secteur et d'en faire un véritable moteur de développement économique et de création d'emplois.

PAMPAT 2 accompagne ainsi les producteurs agroalimentaires et cosmétiques, les opérateurs touristiques et gastronomiques ainsi que les acteurs liés à la culture et à l'artisanat afin de développer de nouveaux modèles d'affaires et des expériences touristiques et gastronomiques autour des produits phares du terroir tunisien.

Pour marquer la clôture de cette seconde phase, un événement a été organisé le mercredi 20 mai 2026 à l'hôtel Sheraton Tunis, en présence des partenaires institutionnels, des représentants des secteurs public et privé ainsi que des acteurs des filières agroalimentaires et des produits du terroir. Cette rencontre a permis de présenter les principaux résultats et impacts du projet ainsi que les perspectives de développement du secteur en Tunisie.

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Trois panels thématiques ont rythmé cette rencontre : la structuration du secteur des produits du terroir, le nouveau modèle de développement et de tourisme intégré ainsi que le développement des chaînes de valeur.

PAMPAT 2 s'inscrit dans la continuité de la première phase

Mis en oeuvre par l'ONUDI et financé par le Secrétariat d'État à l'Economie de la Confédération Suisse, en collaboration avec le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, le ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche ainsi que le ministère de l'Économie et de la Planification, PAMPAT 2 s'inscrit dans la continuité de la première phase (2013-2019), reconnue pour son rôle pionnier dans la valorisation des produits du terroir en Tunisie.

Doté d'un budget de 3,74 millions d'euros, PAMPAT 2 (2020-2026) a permis de consolider les acquis de la première phase tout en élargissant son champ d'intervention à trois nouvelles filières : les dérivés de dattes, les tomates séchées et les grenades, tout en poursuivant parallèlement l'appui à la filière figue de Barbarie.

Le projet, qui appuie les acteurs publics et privés à Kairouan, Nabeul et Testour, a accompagné les différents acteurs des chaînes de valeur agroalimentaires et cosmétiques afin d'améliorer la qualité, la conformité, la productivité, la création d'emplois et l'accès aux marchés internationaux. Il a également encouragé l'entrepreneuriat, la diversification des produits ainsi que la promotion des indications géographiques et des labels de qualité.

Depuis 2020, PAMPAT 2 a enregistré des résultats significatifs sur les quatre filières accompagnées avec plus de 250 entreprises bénéficiaires et 1 000 agriculteurs appuyés, 566 nouveaux produits lancés sur les marchés, 3 600 nouveaux emplois créés - dont 90 % occupés par des femmes -, 58 nouvelles entreprises créées, une augmentation de 194 % des exportations ainsi que près de 9 millions d'euros d'investissements réalisés par les entreprises.

Dans ce contexte, Mme Hamida Belgaied, Directrice Générale des Industries Agroalimentaires au ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, a mis en avant l'impact structurel du projet sur les filières agroalimentaires tunisiennes :

« PAMPAT a insufflé une dynamique industrielle nouvelle dans nos régions en transformant des filières traditionnelles en véritables secteurs d'innovation. Le programme a favorisé l'émergence de PME agroalimentaires innovantes, compétitives et orientées vers l'export, tout en valorisant les ressources locales et en renforçant l'attractivité économique des territoires. Cette démarche s'inscrit pleinement dans les orientations de la stratégie industrielle et d'innovation à l'horizon 2035. »

Une stratégie nationale de valorisation des produits du terroir

Si la première phase du programme s'était notamment focalisée sur la valorisation de la harissa, de la figue de Djebba et de la figue de Barbarie ainsi que sur la mise en place du Concours Tunisien des Produits du Terroir, PAMPAT 2 a permis d'élargir et de consolider ces acquis à travers le développement d'une stratégie nationale de valorisation des produits du terroir et sa mise en oeuvre dans les régions pilotes.

Le projet a également permis de promouvoir des produits emblématiques tels que la rose, l'huile d'olive ou encore l'eau de fleur d'oranger, tout en encourageant l'émergence de nouvelles activités économiques liées au tourisme gastronomique, à l'artisanat local et à la culture.

Dans cette perspective, Mme Mahassen Gmati, Point focal du projet Pampat à la Direction générale de la Production Agricole au ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, a déclaré :

« La mise en oeuvre de la stratégie de valorisation et de promotion des produits du terroir dans les régions pilotes nous a permis de tracer les grandes lignes d'un nouveau modèle de développement territorial autour des produits du terroir. La Tunisie ambitionne aujourd'hui de dupliquer cette démarche dans d'autres régions du pays. »

Grâce à une collaboration fructueuse avec le ministère du Tourisme et les agences de voyages, PAMPAT 2 a également généré un impact important sur le secteur touristique depuis 2022 avec 383 bénéficiaires issus de différents secteurs à Kairouan, Nabeul et Testour, 52 opérateurs proposant de nouvelles expériences touristiques immersives et près de 11 000 touristes ayant bénéficié de cette nouvelle offre.

Pour l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), cette approche répond pleinement aux nouvelles attentes des visiteurs en quête d'expériences authentiques et immersives.

« Les touristes sont aujourd'hui considérés comme des visiteurs en quête d'expériences humaines et culturelles. Grâce aux Routes Thématiques développées avec l'appui du programme PAMPAT, nous valorisons une offre touristique durable qui rapproche les visiteurs des artisans, producteurs et créateurs de nos régions, notamment à Nabeul et Kairouan, où le terroir devient une véritable locomotive d'attractivité touristique », souligne Mme Zeineb Zouaoui, Directrice des Études et experte en tourisme culturel à l'ONTT.

Par ailleurs, l'initiative « Artiterroir », le concours des produits de l'artisanat inspiré des produits du terroir a contribué à créer des synergies entre artisanat et produits du terroir mettant en avant un nouveau secteur à forte valeur ajoutée contribuant au renforcement de l'identité de nos régions.

Comme l'a souligné Mme Sana Mansour Ezzine, Déléguée régionale adjointe de l'artisanat à Nabeul :

« Avec l'initiative Artiterroir, PAMPAT a réussi à créer un véritable art de vivre tunisien qui lie nos produits du terroir à des créations artisanales uniques. Aujourd'hui, nous ne vendons plus seulement un produit, mais une expérience culturelle complète, où chaque création artisanale reflète l'authenticité de nos régions. »

Concours des Produits du Terroir : une 5e édition fructueuse

Le Concours Tunisien des Produits du Terroir, dont la cinquième édition a été organisée en 2025, participe pleinement à cette dynamique. Cette édition a enregistré 539 produits en compétition, 165 médailles décernées à 119 entreprises - dont 74 % gérées par des femmes -Une augmentation de 30 à 50 % des ventes des produits médaillés a été enregistrée.

Pour l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), cette dynamique ouvre également de nouvelles perspectives économiques et d'investissement.

« Grâce à l'appui du projet PAMPAT, nos produits du terroir sont devenus de véritables vecteurs d'investissement durable, permettant aux producteurs de développer des projets innovants et à forte valeur ajoutée dans leurs territoires. Le Concours Tunisien des Produits du Terroir a créé une dynamique exceptionnelle autour de l'excellence et de la qualité, générant aujourd'hui de nouvelles opportunités d'accès au marché et de développement de filières compétitives », affirme Mme Hanen Abidi Ben Ayed, Directrice du partenariat et de l'amélioration de la qualité à l'APIA.

Un modèle de développement territorial durable

À travers son approche intégrée et innovante, PAMPAT a ainsi posé les jalons d'un nouveau modèle de développement territorial articulé autour des produits du terroir, devenus aujourd'hui les moteurs d'une nouvelle dynamique économique mobilisant l'ensemble des acteurs autour d'un objectif commun : valoriser durablement les richesses et le savoir-faire des régions tunisiennes.