Tunisie: Ariana - Fermeture d'un local de fabrication de pain fin pour non-respect de la réglementation

21 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les services du contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce de l'Ariana, en coordination avec les unités de la Garde nationale de la région, ont procédé à l'exécution d'une décision de fermeture visant un local spécialisé dans la fabrication de pain fin, situé dans la zone de Hay Chaker, dans la délégation de Raoued, pour non-respect des conditions légales encadrant l'exercice de cette activité.

Le directeur régional du commerce à l'Ariana, Sami Bejaoui, a indiqué mercredi à Agence Tunis Afrique Presse que le propriétaire du local avait apposé une enseigne commerciale laissant croire qu'il s'agissait d'une boulangerie, alors que l'établissement est officiellement déclaré comme un commerce spécialisé dans la fabrication de pâtisseries.

Selon la même source, le gérant se procurait la farine destinée à la fabrication du pain fin par des voies irrégulières auprès de certains commerçants de détail de produits alimentaires.

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