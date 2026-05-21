Congo-Kinshasa: Au moins 17 personnes tuées dans une attaque des ADF à Mambasa

21 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Au moins dix-sept civils ont été tués mardi 19 mai lors d'une attaque attribuée aux rebelles ADF, dans le village d'Alima, en territoire de Mambasa (Ituri). Parmi les victimes figurent des pygmées, selon des sources de la société civile.

Les assaillants auraient d'abord été aperçus aux abords du village vers onze heures locales, où deux personnes auraient été exécutées avant l'attaque du centre d'Alima, malgré l'alerte donnée aux services compétents, selon des sources locales.

Au cours de cette incursion, un hôtel, plusieurs kiosques et des motos ont été incendiés. Des chèvres ont également été emportées par les rebelles. Selon les mêmes sources, de nombreuses autres personnes restent portées disparues, tandis que certaines zones demeurent difficilement accessibles.

Le mercredi 20 mai au matin, ces assaillants auraient poursuivi leur progression vers le village de Manyama, où deux autres civils auraient été tués et plusieurs maisons incendiées. Des habitants auraient également été pris en otage.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à cette situation, les acteurs de la société civile appellent les autorités militaires à renforcer d'urgence la sécurité dans plusieurs villages de la zone, actuellement sous la menace des ADF. Contacté, l'administrateur du territoire de Mambasa a promis de se prononcer ultérieurement sur ce sujet.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.