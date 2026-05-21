Congo-Kinshasa: Au moins 17 personnes tuées dans une attaque des ADF à Mambasa

Au moins dix-sept civils ont été tués mardi 19 mai lors d'une attaque attribuée aux rebelles ADF, dans le village d'Alima, en territoire de Mambasa (Ituri). Parmi les victimes figurent des pygmées, selon des sources de la société civile.

Les assaillants auraient d'abord été aperçus aux abords du village vers onze heures locales, où deux personnes auraient été exécutées avant l'attaque du centre d'Alima, malgré l'alerte donnée aux services compétents, selon des sources locales.

Au cours de cette incursion, un hôtel, plusieurs kiosques et des motos ont été incendiés. Des chèvres ont également été emportées par les rebelles. Selon les mêmes sources, de nombreuses autres personnes restent portées disparues, tandis que certaines zones demeurent difficilement accessibles.

Le mercredi 20 mai au matin, ces assaillants auraient poursuivi leur progression vers le village de Manyama, où deux autres civils auraient été tués et plusieurs maisons incendiées. Des habitants auraient également été pris en otage.

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Face à cette situation, les acteurs de la société civile appellent les autorités militaires à renforcer d'urgence la sécurité dans plusieurs villages de la zone, actuellement sous la menace des ADF. Contacté, l'administrateur du territoire de Mambasa a promis de se prononcer ultérieurement sur ce sujet.