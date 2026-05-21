Congo-Kinshasa: Forum de revisitation du cadre organique du ministère des Relations avec le Parlement

Le ministère des Relations avec le Parlement veut se doter d'une administration publique moderne, efficace et adaptée aux exigences actuelles.

C'est la raison de l'atelier qu'il organise du 18 au 28 mai à Kinshasa sur la revisitation du cadre et des structures organiques de son Secrétariat général.

A l'ouverture de ce forum de trois jours, le ministre d'État Marc Ekila Likombo, a au nom de son collègue des Relations avec le Parlement absent, invité les agents et cadres de ce secteur à s'impliquer pleinement dans cette réforme administrative.

Prévu pour une durée de dix jours, ce forum bénéficie de l'appui des experts du ministère de la Fonction publique, sous la coordination du vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau Ebua.

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Ces travaux s'inscrivent dans la vision du Gouvernement visant à bâtir une administration publique moderne, efficace et adaptée aux exigences actuelles.

Le cadre organique du ministère des Relations avec le Parlement définit l'organisation de l'administration chargée d'assurer le rôle de trait d'union entre le pouvoir exécutif (le Gouvernement) et le pouvoir législatif (l'Assemblée nationale et le Sénat).

Il précise notamment la structuration des services, les effectifs ainsi que les compétences de cette administration, distincte du cabinet politique du ministre.

L'organisation de ce ministère s'appuie sur les dispositions de l'ordonnance fixant les attributions des ministères, qui encadrent le fonctionnement de l'administration publique en RDC.