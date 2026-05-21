Togo: Les moutons s'arrachent à prix d'or

21 Mai 2026
Togonews (Lomé)

À quelques jours de la Tabaski, les marchés à bétail sont sous tension. Les prix des moutons ont littéralement explosé : là où un animal se négociait entre 50 000 et 100 000 Fcfa l'année dernière, il faut désormais débourser entre 150 000 et 200 000 F pour la même catégorie. Du simple au triple.

À quelques jours de la Tabaski (27 ou 28 mai), les marchés à bétail sont sous tension. Les prix des moutons ont littéralement explosé : là où un animal se négociait entre 50 000 et 100 000 Fcfa l'année dernière, il faut désormais débourser entre 150 000 et 200 000 F pour la même catégorie. Du simple au triple.

La cause? Une pénurie d'approvisionnement en provenance du Burkina Faso et du Niger, qui ont imposé des restrictions sur l'exportation de bétail.

La Tabaski, appelée aussi Aïd el-Kébir ou Aïd al-Adha, est l'une des plus grandes fêtes musulmanes.

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