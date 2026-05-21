Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Remise des attestation de fin de formation aux femmes et jeunes filles-mères

Le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Germain Céphas Ewangui a patronné, le 15 mai à Brazzaville, la cérémonie de remise des attestations aux femmes et jeunes filles-mères bénéficiaires d'une formation dans le métier de leur choix. A cette occasion, il leur a demandé de persévérer dans l'apprentissage afin d'améliorer leurs compétences.

Cent vingt femmes et jeunes filles-mères venues de tous les quartiers de Brazzaville ont reçu des enseignements en fonction du secteur d'activités, du 5 au 9 mai, au Centre missionnaire Elim. Elles ont été encadrées par l'organisation non gouvernementale (ONG) Consortium panafricain pour la paix que dirige le Dr Ernest Nounga Djomo, avec l'appui des ambassades du Venezuela et de Cuba au Congo.

La formation a porté sur la pâtisserie, la coiffure et l'esthétique, la couture, l'hôtellerie et la restauration, l'agropastorale ainsi que le commerce, dans le cadre du projet dénommé « Ma chance, c'est toi ». Il s'agissait de former les bénéficiares dans le secteur informel en leur accordant une subvention leur permettant de mener des activités génératrices de revenus durables. Cette formation visait également à renforcer les compétences de base en lecture et calcul pour les femmes déscolarisées.

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Les enseignements leur ont permis d'élaborer des business plans avant de bénéficier dans les jours qui suivent des stages pratiques dans les différentes entreprises en fonction des secteurs d'activités ainsi que des kits.

Leur remettant les attestations de fin de formation, Germain Céphas Ewangui a pris l'engagement de les accompagner et de leur apporter son appui. Le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales a exhorté les organisations de la société civile à plus d'actions et à la détermination pour appuyer les pouvoirs publics dans la résolution des multiples problèmes auxquels le pays est confronté.

Il a félicité à cette occasion le Consortium panafricain pour la paix d'avoir lutté contre la fainéantise et le chômage à travers cette formation des jeunes filles-mères et femmes.

Pour sa part, l'ambassadrice du Venezuela au Congo, Laura Evangélia Suàrez, a également félicité les femmes et jeunes filles-mères d'avoir passé près d'une semaine de formation. Selon elle, le projet « Ma chance, c'est toi » est une opportunité pour ces femmes d'avoir une autonomie financière.

Cette formation a été une aubaine pour les bénéficiaires car elle a permis de les faire sortir de l'oisiveté et d'avoir une autonomie financière. « Merci à l'ONG Consortium panafricain pour la paix et au Centre missionnaire Elim de m'avoir ouvert l'esprit. Aujourd'hui, je sais ce que c'est un business plan. Ma foi étant tranquille, j'obtiendrai la subvention pour réaliser mon rêve d'investir dans l'agro-écologie en vue de l'autonomie financière », a confié Mélanie Francine Médoung, une des apprenantes.